USTAŠTVO JE STANJE SVESTI VEĆINE HRVATA: Komentar advokata Dušana Bratića na uzroke aktuelnih dešavanja

U ustaškom časopisu "Danica" od 22. oktobra 1958. godine, koji je izdavan u Čikagu, ukazano je na tri smrtna neprijatelja Hrvata - Kraljevski Beograd, Crveni Beograd i svaki drugi Beograd. Prema tome, sve ovo što se danas dešava samo je odraz vekovnog stanja svesti i duha većine Hrvata, a tome je doprinela i tu orijentaciju održava svakodobna njihova politička elita.

Foto: Srpsko advokatsko društvo

Ovako advokat Dušan Bratić komentariše poslednja dešavanja i agresivna hapšenja i osuđivanja Srba zbog pesama, stavova i mišljenja u Hrvatskoj, koja ne prijaju tamošnjim ušima.

On ukazuje da je problem u tome što je 1945. godine pobeđen nacizam, ali nije ustaštvo.

- Ono je nastavilo da živi. Jedan deo ustaša je pobijen na Blajburgu, jedan deo se presvukao i nastavio da živi i deluje unutar nove - stare jugoslovenske države, a jedan deo je pobegao u emigraciju i odatle organizovano delovao propagandno i terorističkim akcijama. Setite se samo podmetanja bombe 1968. godine u beogradski bioskop "20. oktobar", kada je ubijen jedan čovek i ranjeno 88. Zatim bombe u toaletu beogradske železničke stanice iste godine kada je ranjeno 14 ljudi. Potom podmetanja bombe u avion JAT-a na relaciji Stokholm - Kopenhagen - Zagreb - Beograd kada su usled pada u Češkoj poginuli svi putnici i posada osim stjuardese Vesne Vulović. Zatim brojni napadi i ubistva jugoslovenskih diplomata i ubacivanje iz Austrije 1972. godine takozvane "Bugojnske grupe" od 19 terorista sa ciljem trovanja vodovoda i podizanja ustanka, koja je delom likvidirana, a delom uhapšena tek nakon mesec dana borbi i potrage, nakon čega su uhapšeni osuđeni na smrt, a stariji maloletnik Ludvig Pavlović, sin prisilno pokatoličenih Srba, na 20 godina zatvora. Ovog poslednjeg je Franjo Tuđman, kao i druge osuđene emigrante, pomilovao 1990. godine i on se priključio paravojnoj organizaciji ZNG, pa u okršaju sa jedinicama JNA poginuo, a vlast mu podigla spomenik. Sve ove terorističke akte je organizovala ustaška emigracija sa ciljem razbijanja savezne države i stvaranja NDH. Dakle, današnja Hrvatska je produžetak NDH i dok to naši građani kroz sistem obrazovanja ne spoznaju, neće ni moći da pravilno shvate ove fenomene, koji se danas od strane hrvatske države, ali i društva, ispoljavaju, a koji su u svojoj osnovi rezultat i dubokih kompleksa. Uostalom, da ne govorimo mi o tome, već da pogledamo šta je o tome 2006. godine u intervjuju zagrebačkom časopisu "Europa" broj 141 od 21. decembra u Zagrebu, govoreći o Tuđmanu, kazao najveći hrvatski filozof Milan Kangrga: - "On je bio najobičniji pljačkaš. Poznavao sam ga prije nego što je postao predsjednik. Uvijek ga je pokretao pljačkaški poriv...Zato je i druge, ovih dvjesta lopova, pustio da pljačkaju s njim", pa dodaje da to ipak nije najtragičnije u hrvatskom društvu, već je to stanje svesti kod omladine "ustaški indoktrinirane. U školama su tako naučeni. Pogledajte udžbenike. To je hrvatska budućnost".