ZA NJU JE U REDU TO ŠTO SEVERINA NAPADA SRBIJU: Konstrakta podržala izjave hrvatske pevačice (FOTO)

VELIKA prašina se digla povodom Severininog zadržavanja na granici i njene kasnije izjave, a povodom toga oglasila se i Ana Đurić Konstrakta, koja je predstavljala Srbiju na Evroviziji 2023. godine.

Severina se oglasila nakon što je sinoć, 25. avgusta, zadržana na granici između Hrvatske i Srbije, pri pokušaju da uđe u našu zemlju, sa željom da se čuje i njeno viđenje događaja u kojem je opisala razgovor sa carinicima i pripadnicima MUP na graničnom prelazu "Bajakovo".

- Kad su počeli da me ispituju šta mislim o silovanim ženama i o tome što su proterani Srbi iz Hrvatske - ja sam rekla da je svaka žrtva teška, ali da prekidam ovu predstavu i da neću više odgovarati na njihova pitanja, da mi vrati dokumente, jer da na meni neće vežbati silu, jer nisam osoba pogodna za zastrašivanje i da će o svemu ovome sutra čitati u svim medijima, kaže Severina dodajući da je policajcu rekla da "nadređenima poruči da su ispali glupi, jer će samo postići kontraefekat", kao i da ne živi od Srbije.

- Pitala sam ga i ko je ovo naredio, on je pokušao da me uveri da je ovo uobičajena redovna kontrola. Redovna, kažete… Nikad mi se ovako nešto nije dogodilo - ni u Americi, ni Kanadi, ni Švajcarskoj, a pogotovo u zemljama regiona, jer me svi smatraju svojom, rekla je Severina.

Pevačica je dodala i da su carinici i pripadnici MUP "45 minuta detaljno pretresali njeno vozilo i stvari u njemu, kao zadnje sitne švercere", kao i da "voli Srbiju, da joj želi da što pre postane demokratska i da više nikada neće doći dok ovaj, svi znamo koji, ne sjaše sa vlasti".

- Pokušala sam da im objasnim nekoliko puta da svako ima pravo na svoje mišljenje, da je verbalni delikt ukinut s ukidanjem komunizma. I da mi je žao svih njih, da ih volim, da su Srbi pošten i dobar narod, ali da im je vlast grozna i da nikad nisam rekla da su Srbi genocidni, nego su to mediji izmisli, kao što izmišljaju laži godinama o svima koji se suprotstavljaju režimu.

Mnogi su osudili pevačicu, ali ima i onih koji su se složili sa njom.

Među njima je i naša predstavnica na Evroviziji 2023. godine, Ana Đurić Konstrakta koja je osvojila 5. mesto sa pesmom "In corpore sano"

- Lepo priča Severina - napisala je Konstrakta uz emotikon srca.

Podsetimo, Aleksandar Vučić je gostovao na televiziji Pink i tom prilikom se dotakao i slučaja Severine Vučković.

- Iznenadiću vas sada ovim što ću imati da vam kažem. Ja sam jutros zvao Ivicu Dačića, probudio ga, da vidim šta se dešava sa Severinom. On mi je rekao tako je i tako je, i rekao mi da nije privođena, zadržana je na granici dva sata. I ja mislim da je to mnogo glupo i nepotrebno. Ne zbog Severine, o kojoj sve najgore mislim. Mi moramo da se razlikujemo od njih u svemu. Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga ko sluša Tompsonove pesme. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami. To što oni mrze Srbiju, govore o sebi - kazao je Vučić.

Istakao je i da će u naredna dva ili tri dana biti ukinuti spiskovi.

