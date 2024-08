MISTERIJA BILJANINOG NESTANKA POSLE DEVET GODINA JOŠ JE VEĆA: Roditelji sumnjaju da je u manastiru

BILjANA Đorić (28) iz Mataruške Banje kod Kraljeva misteriozno je nestala 2. decembra 2015 godine, a njena porodica osam godina posle nema nikakve informacije o njoj.

Foto: G.Šljivić

Vraćala se sa fakulteta, pozvala majku da je obavesti o ispitima i rekla joj da seda na voz. Kada je stigla u Kraljevo, otišla je na trafiku, ostavila mobilni telefon i pasoš na kiosku i prodavačici rekla "Neko će doći po ovo".

Biljana je bila student Ekonomskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Tog kobnog dana, viđena je poslednji put oko ponoći kod nekadašnje kafane "Zadužbina" u centru Kraljeva. Vratila se iz Kosovske Mitrovice, obavestila majku o ispitima i rekla da ide na voz. Kada je stigla u Kraljevo, otišla je do trafike, ostavila svoj mobilni telefon i pasoš uz reči "neko će doći po ovo", a zatim je ušla u taksi.

Nakon kraće vožnje, izašla je u Karađorđevoj ulici.

Od tada joj se gubi svaki trag.

Lažne dojave

Osam godina kasnije, o Biljani nema nikakvih novosti. Pojavile su se informacije da je viđena u Grčkoj, ali se ispostavilo da je reč o osobi koja liči na nju. Roditelji su dobijali i lažne informacije; jedan prevarant je čak tražio 4.000 evra za navodnu informaciju o nestaloj devojci.

- Jedan čovek mi se javio na internetu i rekao je kako zna gde je moje dete. Pisao je da je u podrumu jedne kuće sa više dece koja su mučena i ošišana. Šta je on meni ispričao to je jezivo – kako je ona ošišana i nije sama u podrumu, kako ima još dece, koja piju krv i koja su ošišana. I kako ti podrumi postoje u više gradova. Poslao je mapu, tačnu adresu u Konarevu - ispričala je Vesna.

Ona je odmah inspektore obavestila o tome da joj je ovaj čovek poslao mapu gde se njeno dete nalazi, tvrdeći da je u podrumu. Policija je ove navode odmah proverila i ispostavili su se kao neistiniti.

Takođe, jedan muškarac iz Hrvatske se javio Vesni, Biljaninoj majci i poslao joj kako je studentkinja iz Kraljeva pronađena mrtva.

Ipak, sve te informacije su se ispostavile kao lažne.

Roditelji sumnjali da je otišla u manastir

Kako je ranije pričala Vesna Đorić, Biljanina majka, porodica ne odustaje.

- Okrenuo nam se život u sekundi, imam još dve ćerke, i sina. One su svesne cele situacije, vide koliko ja patim. Odem u kupatilo, isplačem se, da one ne vide.. Najteže mi pada kada me mali sin pita: "Kada će Bilja da dođe, ajde da idemo kod nje" - ispričala je Vesna.

