CELA SRBIJA "U CRVENOM", VREME PAKLENO: Hitno se oglasio se RHMZ, u pojedinim delovima naše zemlje strahuju i od jakog nevremena

RHMZ upozorava na tropske vruućine koje će se zadržati do 18. avgsuta, sa temperaturama koje će ići i do 41°C.

- Do kraja sedmice, 18. avgusta, zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 36 do 41°C uz tropske noći, dok će u Beogradu maksimalna temperatura sezati do 39°- kazali su iz RHMZ.

Izdato upozorenje i za Beograd

- Do kraja sedmice, 18. avgusta, zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 36 do 39 °S uz tropske noći - navode na sajtu RHMZ-a.

Cela Srbija "u crvenom"

Kako se može videti na mapi u celoj Srbiji je, zbog neverovatnih vrućina, danas na snazi i crveni meteo-alarm, koji ukazuje na veoma opasno vreme.

U pojedinim područjima istovremeno je aktivan i žuti meteo alarm zbog pljuskova i grmljavine.

Hidrološko upozorenje

- Na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca narednih dana vodostaji će se kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Brzavi, Moravici, Jadru, Kolubari, Jablanici, Vlasini, Lugomiru, Resavi, Jasenici i Kubršnici proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu) - stoji u objavi.

