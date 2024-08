RHMZ SE HITNO OGLASIO: Izdato upozorenje na toplotni talas

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

UPOZORENjE NA TOPLOTNI TALAS NA PODRUČJU SRBIJE

Danas (10.08.) maksimalna temperatura od 32 do 35 °S, a u nedelju i početkom sledeće sedmice (11 - 13.08.) od 33 do 38 °S. Od srede (14.08.) malo svežije, pa se maksimalna temperatura u većini mesta očekuje do 36 °S.

UPOZORENjE NA TOPLOTNI TALAS NA PODRUČJU BEOGRADA

Danas (10.08.) maksimalna temperatura oko 33 °S, a u nedelju i početkom sledeće sedmice (11 - 13.08.) od 36 do 38 °S. Od srede (14.08.) malo svežije sa maksimalnom temperaturom oko 35 °S - stoji u objavi RHMZ.