U NAREDNIH SAT VREMENA PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM Oglasio se RHMZ: Ovi delovi na udaru

U POJEDINIM delovima Srbije u narednom satu biće pljuskova sa grmljavinom, navodi se u najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Foto: Novosti

- U narednom satu ponegde u Sremu i Bačkoj kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom - stoji na sajtu RHMZ-a.

UPOZORENjE NA POČETAK TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU SRBIJE

Početak novog toplotnog talasa u Srbiji. Danas i sutra (08 - 09.08.) maksimalna temperatura od 31 do 35 °S, za vikend i u ponedeljak (10 - 12.08.) od 32 do 37 °S, a od narednog utorka (13.08.) još toplije - od 35 do 40 °S.

UPOZORENjE NA POČETAK TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU BEOGRADA

Početak novog toplotnog talasa u Beogradu. Danas i sutra(08 - 09.08.) maksimalna temperatura oko 33 °S, za vikend i u ponedeljak (10 - 12.08.) od 34 do 36 °S, a od narednog utorka (13.08.) još toplije - oko 38 °S.

