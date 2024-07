Odgovor kompanije „Rio Tinto” na uznemirujuće i netačne navode objavljene na portalu Nova S

Kompanija „Rio Tinto” odgovorila je na uznemirujuće i netačne navode objavljene na portalu Nova S u članku „2,5 miliona ljudi će imati problem sa vodom, hiljade će ostati bez posla, čekaju nas teške bolesti: 8 naučnika upozorava na katastrofu koja dolazi sa rudnikom litijuma“.

Kompanija Rio Tinto upućuje oštar demanti povodom članka koji je Nova S objavila na svom portalu 26. jula u kome su iznete brojne netačne i zlonamerne optužbe na račun Projekta „Jadar“. Kompanija „Rio Tinto“ prinuđena je da reaguje i u potpunosti odbaci ove neosnovane optužbe.

Pre svega, kompanija Rio Tinto najoštrije osuđuje neakadamsku i nesavesnu izjavu Dragane Đorđević koja je nazvala „lažovima“ više od sto domaćih i međunarodnih nezavisnih stručnjaka, uključujući 40 univerzitetskih profesora sa više od 10 fakulteta koji su, u skladu sa zakonima Republike Srbije i najboljom praksom Evropske unije, preko šest godina radili na Nacrtima studija za procenu uticaja na životnu sredinu sredinu za Projekat „Jadar“. Ovim je Đorđević naučnoj zajednici, ali i javnosti u Srbiji jasno stavila do znjanja kako vidi argumentovanu debatu zasnovanu na naučnim činjenicama.

Navodi izneti u članku da će „visok unos štetnih supstanci izazvati teške bolesti želuca, jetre, bubrega, mozga, što može dovesti i do smrti“, date su bez ikakvih dokaza i izneti su isključivo sa namerom izazivanja neosnovane panike i zastrašivanja ljudi. Rezultati naučnih istraživanja pokazuju da se Projekat „Jadar“ može realizovati bezbedno uz poštovanje najviših domaćih i međunarodnih standarda zaštite životne sredine, a svi parametri, uključujući nivoe teških metala ili drugih zagađivača u zemljištu, vodi i vazduhu bili bi u granicama propisanim zakonima

Republike Srbije i najvišim standardima Evropske unije u svim fazama implementacije projekta.

Navodi da će „vodosnabdevanje čak 2,5 miliona građana biće ugroženo“ je potpuno neosnovano. Projekat "Jadar" neće uticati na vodosnabdevanje lokalnog stanovništva ni na koji način. Važna karakteristika Projekta „Jadar“ je to što će se podzemna eksploatacija obavljati na dubini od okvirno 370 do 650 metara - u prostoru koji je hidrogeološki izolovan vodonepropusnim slojevima od izvora vode koje zahvataju lokalni kopani bunari. Višegodišnja istraživanja i prikupljeni podaci pokazuju da duboke podzemne vode i plitke aluvijalne izdani imaju hidrogeološku izolovanost. Sve otpadne vode iz rudnika bile bi prečišćavane proverenim tehnikama do nivoa kvaliteta vode u reci Jadar.

Navodi da će „više od 800 hektara zemljišta biti uništeno na samom početku“ potpuno su netačni. „Jadar“ bi bio podžeman rudnik što znači da će sve poljoprivredne površine iznad rudnog tela biti i dalje dostupne za obradu. Tome doprinosi činjenica da neće doći do osetnog sleganja. Rezultati modelovanja pokazuju da se tek nakon nekoliko decenija rudarskih aktivnosti, očekuje da se sleganje tla iznad periferne zone rudnika na površini od 780 hektara postepeno približi vrednosti od samo 10 milimetara, dok se u centralnoj rudarskoj zoni površine od oko 7 hektara očekuje sleganje do najviše 250 milimetara. Ovako malo sleganje poljoprivrednog zemljišta nastalo u dužem vremenskom periodu neće uticati na poljoprivredne aktivnosti. Zahvaljujući sistemu za kontrolu industrijskih gasova, kao i merama za suzbijanje prašine, zaštitu vode i zemljišta, naučno je utvrđeno da će poljoprivreda u okolini kompleksa moći da se nastavi.

U članku su navedene i brojne druge netačne informacije sa jedinim ciljem zastrašivanja građana i izazivanja panike. Kompanija Rio Tinto će u narednim danima detaljno analizirati studiju na koju se Dragana Đorđević poziva u članku, o čemu će detaljno obavestiti domaću i međunarodnu javnost.

Kompanija Rio Tinto podržava stručnu debatu zasnovano na naučno utvrđenim činjenicama. Širenje netačnih informacija i neosnovanih optužbi shvatamo ozbiljno i koristićemo sva raspoloživa pravna sredstva kako bismo zaštitili reputaciju kompanije.