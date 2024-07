STIŽU PLJUSKOVI I NEPOGODE: Meteorolog otkrio - Konačno dolazi osveženje, a na ovakvo vreme možemo da zaboravimo

TROPSKI talas pogodio je celu Srbiju donoseći opasne temperature do čak 40 stepeni. Građani se bore sa vrelinom, a stručnjaci savetuju oprez zbog visokog indeksa UV zračenja. Veliki je broj građana koji su u poslednjih dana zatražili lekarsku pomoć, posebno hronični bolesnici, a dodatan problem je i nesanica za mnoge građane zbog tropskih noći.

Foto: A. Stanković

Meteorolog Ivan Ristić ističe da je pored visokih temperatura veliki problem i sparina.

- Na primer, jutros u dosta gradova gde je bilo kao svežije oko 20 stepeni, u jutarnjim časovima relativna vlažnost vazduha je bila 100%. Dakle, to više ne može dalje od toga. U Beogradu je bilo toplo, 26 stepeni, ali je bila relativna vlaga 50%, tako da, čak je možda bilo prijatnije u Beogradu nego tamo gde je bilo 100% vlažnost vazduha - rekao je meteorolog u "Jutru na Blic".

Za 9 dana zahlađenje

Prema najnovijim meteorološkim prognozama do zahlađenja dolazi 21. jula, kaže Ristić.

- Sa tim svežim vazduhom ima šanse da bude i nepogode, dakle, biće i pljuskova, naročito u nedelju, 21. jula. Tako da, dolazi nam to osveženje, konačno. Pokazalo se i ovih zadnjih godina da to bude kratkotrajno zahlađenje. Tako da, ono, možda će potrajati 5 do 10 dana, posle ponovo ide sve toplije, ponovo se vraća taj afrički vazduh, ponovo još jedan nalet tih toplota.

Ističe i da nas u avgustu očekuje još jedan toplotni talas.

- Sigurno će biti još jedan nalet od 10-15 dana, tako da, moramo da se naviknemo na te nove meteorološke pojave, da živimo sa tim, šta da radimo. Nećemo gledati uopšte ona prijatna leta da uveče padne na 13-18 stepena temperatura, takvo vreme možemo slobodno i da zaboravimo - rekao je Ivan Ristić.

Na području cele Srbije na snazi je crveni meteo-alarm zbog visokih temperatura.



U drugoj dekadi jula nastavlja se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa i uz tropske noći u urbanim sredinama, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

