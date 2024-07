SAHRANIĆEMO SINA DA NAM BUDE BLIZU: Otac Zoran strahuje da neki meštani neće dozvoliti da počiva na mesnom groblju

NE znam šta radim... Ne mogu sina, kakov god bio, da ostavim da trune u mrtvačnici. Ne znam ... Svakog sata neko dođe, kaže: prete ovi, prete oni. Mesta mu nema u Vrbici... Nije to baš tako, Zorane, smirilo se selo...

Foto: D. Milovanović

Beležimo ovaj razgovor između Zorana Žujovića i njegove rođake na putu Mala Vrbica - Amerić, taman kada smo se uputili uzbrdicom, prema kući Žujovića iz koje je Miloš ili kako je on odlučio prelaskom u islamsku veru - Salahudin, koji je 29. juna ispred Ambasade Izraela u Beogradu iz samostrela ranio pripadnika Žandarmerije. Tu je i ubijen.

Kuća je na kraju puta prema nikud, čuva je beli mali pas. I, nikog više nema. Nema, tako nam se učinilo.

Sve, kao i ovaj deo Male Vrbice je, kao ukleto. Ni ptica da se oglasi iz šumarka koji okružuje domaćinstvo Zorana Žujovića, Miloševog oca.

Nigde nikoga, a vidimo prozore, osećamo poglede. Udaraju u leđa. U potiljak.

Koji minut stojimo u dvorištu. Onda se na vratima pojavila majka Biljana. Majka, ko svaka majka u strašnoj tragediji koja ostaje bez jedinog deteta, povijena. Osušena od teške bolesti. A ni suzu nije ispustila. Njen Miloš je, pre koju godinu, umesto puta, odabrao stranputicu. Napustio pravoslavnu veru i, kako kažu, primio islam. Postao vehabija.

- Moje će dete biti sahranjeno u grobnom mestu Žujovića, njegovih predaka - govorila nam je.

Foto: Privatna arhiva

- Tu, da mi bude blizu. Koga ja, koga moj Zoran još imamo? Nemamo nikog. Za njega smo se borili, u našim poznim godinama smo ga dobili... Kad je obeležio punoletstvo, posle i dvadesetu godinu, ko da ga posle kontroliše, kad pre toga nije napravio nikakav problem. Možda smo pogrešili. Ako jesmo, neka i mi što pre idemo za njim.

Pitamo Biljanu Žujović da li je moguće da neki meštani, ipak, spreče ukop njenog sina na groblju Mala Vrbica.

- To je u Božjim rukama. Samo u Božjim rukama, pa kako on odluči - kazala je.

Većina meštana je pomirljiva, ne smeta im da Miloša tu sahrane. Na pitanje šta će ako se neke porodice pobune, kažu:

- Tu su policija, tružilaštvo, neka svako radi svoj posao.

VERA

U MALOJ Vrbici pričaju da je stigla vest (navodno su je sveštenici preneli) da Miloš Žujović i "nije primio islam jer Islamska zajednica ne priznaje vehabizam". Meštani govore da je poruka poslata da smiri one koji ne žele Miloša (Salahudina) u groblju svojih predaka. O "pobunjenicima" kažu da su dobri domaćini, ali nepoverljivi, da su poznati po protivljenju da im migrante usele u obližnju kasarnu, Rome sa KiM, ekstradirane iz Evrope.

NjEGOVI PRECI SU ZASLUŽILI

U MESNOJ zajednici Mala Vrbica kažu da Miloš Žujović i treba da bude sahranjen na ovdašnjem mesnom groblju.

- Njegovi roditelji, njegovi dedovi i pradedovi to zaslužuju - kažu nam. - A i to dete, mi ga takvog pamtimo, bilo je po svemu uzorno. Sve do ovog pred ambasadom.

Majka mu obolela od kancera, otac se raspadao od tuge sve ove godine.

- Nama je dosta pobuna, molim vas da se smirimo, crna zemlja je svima teška - poručuju iz Vrbice.

BONUS VIDEO - TAJNO ORUŽJE RUSKOG RAKETNOG SISTEMA: JARS izvodi vežbe kamuflaže i kontradiverzije