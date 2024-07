STIŽE AFRIČKI PAKAO: Olujni period je za nama, očekuje nas dugačak period tropskih dana i noći

SLEDI duži stabilan vremenski period i samo do petka će biti prijatne i umerene temperature, a nakon toga slede tropski dani i tropske noći što će se produžiti na veći deo naredne sedmice, najavljuje meteorolog Slobodan Sovilj.

Sovilj je rekao da je pred nama dosta sunčanih intervala nakon burne kišne epizode.

-To je uvod u lep vikend koji je pred nama, koji će biti potpuno sunčan, s temperaturama u porastu, maksimalne vrednosti od 30 do 35 stepeni u subotu i nedelju, izjavio je on za RTS

Sovilj kaže da će se stabilno vreme produžiti i da nema nekih naznaka zahlađenja tokom sledeće sedmice.

-Osim stabilnih vremenskih uslova, temperatura će biti u daljem porastu, tako da u urbanim sredinama svakako možemo računati na tropske noći, a maksimalne temperature u hladu u intervalu između 32 i 37 stepeni tokom većeg dela sedmice koja je pred nama.

Sovilj napominje da bi trebalo zaboraviti na nevreme iza nas, ali ocenjuje da su u pitanju bile dve ekstremne kišne epizode.

-Samo u Beogradu od ponedeljka uveče do sinoć palo je 68 litara kiše po kvadratnom metru, a to je za dvamilimetra iznad mesečnog proseka, objašnjava on i dodaje: „Lepa vest jeste da su se ove ekstremne kišne epizode ili izraženi vremenski uslovi koji su uslovili nepogode i grad i olujni vetar, završeni; oblačnost se uveliko izmestila na istok i sada je pred nama jedan stabilan period“.

JUL ĆE BITI TOPLIJI NEGO PRETHODNIH GODINA

Temperature koje dolaze su iznad proseka za jul, potvrđuje meteorolog dodavši da postoji tendencija stalnog porasta.

-Leta su, primera radi, u našoj zemlji sada toplija za 2,6 stepeni u odnosu na drugu polovinu 20. veka, pogotovo u odnosu na predindustrijski period, kaže Sovilj.

On objašnjava da to znači da se srednje julske temperature, koje su ranije bila od 27 do 30 stepeni, sada povećavaju.

-Mi prognoziramo da će srednja julska maksimalna temperatura u nižim predelima biti od 30 do 32 stepena, uz čak do 18, 19 tropskih dana u nižim predelima, tvrdi Sovilj.

On kaže da su to sve vrednosti koje su iznad proseka, ali kojima svedočimo i tokom prethodnih godina, a najtoplije je bilo jula 2012. godine.

-Ako posmatramo ceo mesec sa srednjom maksimalnom temperaturom od 32,6 stepeni, julski rekordi u Beogradu i u Srbiji postavljeni su davne 2007. godine, tada su u hladu u Beogradu izmerena 44 stepena - 24. jula, a u Srbiji je najtoplija bila Smederevska Palanka, podeća Sovilj.

On dodaje da se temperaturni rekordi obaraju i širom kontinenta. Tako je pre dve godine postavljen i novi evropski rekord – na Siciliji je izmereno 48,8 stepeni.

