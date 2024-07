U SRBIJU STIŽU EKSTREMNE VRUĆINE: Toplotni talas će trajati bar 10 dana, evo šta nam donosi

U Srbiji je konačno usledila stabilizacija vremena. Još u četvrtak očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala dok će u petak biti pretežno sunčano.

Foto: Shutterstock

Do petka juto će biti sveže tokom dana uz prijatne temperature, od 25 do 30 stepeni. U Beogradu će se temperatura kretati od 26 do 28 stepeni.

Od vikenda Srbiju će zahvatiti novi toplotni talas ove sezone, pa se očekuje sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature iznad 30 stepeni, često i iznad 35 stepeni.

U urbanim sredinama i u Beogradu od nedelje slede i tropske noći što znači da ni minimalna temperatura neće padati ispod 20 stepeni, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Prema trenutnim prognozama toplotni talas potrajao bi minimum 10 dana.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: PRIČA O NAJSTARIJEM SRPSKOM KRSTU