ODMOR IZ SNOVA ZA SAMO 299 EVRA PO OSOBI! Ovu egzotičnu ponudu ne smete propustiti, CENE NIKAD MANJE!

Mesto gde pustinjski pejzaži oživljavaju avanturistički duh, a Sredozemno more poziva na potpuno opuštanje.

Foto: Promo

И то на само око 2 сата лета од Вас! Заборавите на свакодневнебриге и препустите се чарима ТУНИСА. Foto: Promo

Iz naše raznovrsne ponude, za leto 2024. izdvajamo sledeće hotele

Les Colombes 3* lux



Foto: Promo

Les Colombes je hotel sa 3* koji je smešten u Hammametu, u turističkoj zoni. Hotel se nalazi na 15min od Neapolis muzeja. Za goste je dostupna teretana.

U objektu je dostupna recepcija 24h.

Za najmlađe goste tu je klub za decu. Pored plaže, gosti mogu da uživaju i na spoljnom bazenu .

Foto: Promo

Hotel izlazi na svoju plažu. Svaka soba u hotelu je klimatizovana, ima svoje kupatilo i mini bar.

Kod recepcije se nalazi lobby bar. Obroci iz usluge All inclusive se služe u glavnom restoranu.

Hotel Byzance 3*

Hotel je na idealnom mestu ispred Sredozemnog mora i na 500 metara od centra i sukova.



Foto: Promo

Hotel vas dočekuje u Nabeulu, glavnom gradu poluostrva Cap Bon. Ranije su ga zvali Neapolis, to je grad koji živi u ritmu talasa i sunca.

Uživaćete na otvorenom bazenu, privatnoj plaži, teretani, solarijumu i fitnes centru sa đakuzijem, saunom, hamamom i masažom.

Best Beach Hotel (ex Tergui Club) 3*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Best Beach Hotel nalazi se u Susu, svega 400m od Arheološkog muzeja Susa i na manje od 1km od Dar Am Taib-a. U sklopu hotela nalaze se bašta, bar, i bazen na otvorenom

Jinene 3*lux

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Hotel Jinene je skroman, mali hotel, na plaži. Udaljen je 4,5km od centra Sousse, 3km od centra Port el Kantaoui, 135km od aerodroma u Tunisu, 20km od aerodroma u Monastiru. Pripada hotelskom kompleksu Jinene koji čine dva hotela- Jinene3* i Royal Jinene 4*.

Houda Golf Beach & Aquapark 3*lux



Foto: Promo

Hotel se nalazi na peščanoj plaži. Udaljen je 10km od grada Sousse, 10km od centra Monastira, 6km od aerodroma Monastir, 150km od aerodroma Tunis.

Gostima su dostupna tri bazena, jedan sa toboganom i dečiji bazen, zatvoren bazen (nije na raspolaganju tokom letnjih meseci). U sklopu usluge u hotelu gosti mogu da koriste: fitness, aerobik, teretanu. hotela.Hotel ima opciju najma peškira za plažu uz obavezan depozit.

Royal Jinene 4*

(ekskluzivno pravo prodaje Wayout)

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Hotel se nalazi na plaži, udaljen je 3km od centra Sousse, 3km od centra Port el Kantaoui i 20km od aerodroma u Monastiru. Plaža je peščana sa sitnim peskom, jedna od najlepših u ovom delu Sousa. Suncobrani i ležaljke su dostupni za goste hotela.

Caribbean World Mahdia 4*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Hotel Caribbean World Mahdia nalazi se u letovalištu Mahdia, poznatom po svojim prelepim peščanim plažama i prozirnoj tirkiznoj vodi. Nalazi se na oko 45 kilometara od međunarodnog aerodroma u Monastiru

Le Hammamet Hotel & Spa 4*Lux

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Hotel se nalazi na mirnoj i tihoj lokaciji, u južnom delu grada. Hotel je u blizini plaže, na 5 minuta od centra grada i medine. Plaža je peščana i za goste hotela dostupne su ležaljke i suncobrani hotela.

(najlepša plaža na afričkom mediteranu)

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Monarque El Fatimi Mahdia, koji se nalazi u gradu Mahdia, na nekoliko koraka od znamenitosti Plaža Mahdia, nudi smeštaj sa vrtom, besplatnim privatnim parkingom, terasom i barom. Znamenitost Flamingo Golf Course nalazi se na 35 km od smeštajnog objekta Monarque El Fatimi Mahdia, a znamenitost Golf Palm Links Monastir na 50 km.

Riadh Palms Hotel 4*Lux

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji, u centru Susa. Transfer od aerodroma u Monastiru traje oko 20 minuta. Plaža je privatna, peščana sa sitnim peskom. Ležaljke i suncobrani su besplatni za goste

Vincci Helya Beach Resort 4*Lux

(ekskluzivno pravo prodaje Wayout)

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Ovaj hotel se nalazi ispred plaže Skanes-Monastir i ima prelep pogled na Sredozemno more. Nudi smeštaj sa 4 zvezdice sa privatnom terasom, 2 bazena i spa centrom.

Houda Jasmine4*lux



Foto: Promo

Hotel se nalazi u centru Yasmine Hammamet. Udaljen je 250m od plaže (ulica deli hotel od plaže), 80km od aerodroma u Monastiru.

Hotel raspolaže sa otvorenim i dečijim bazenom, zatvoren bazen (nije na raspolaganju u periodu od 1. juna do 30.septembra), saunu (doplata-nije na raspolaganju u periodu od 1. juna do 30.septembra), tursko kupatilo (doplata), đakuzi (doplata), frizerski i kozmetički salon (doplata). gostima hotela. Prelazi se ulica do plaže.

Le Soleil Bella Vista 4*

Hotel se nalazi na 8 km od centra Monastira i na 13km od Susa.



Poseduje sopstvenu peščanu plažu. Bella Vista Hotel Skanes ima bar pored bazena, zatvoreni i otvoreni bazen,

saunu, fitness, masaži, sef na recepciji, bazen za decu, teniske terene, biblioteku, dečiji klub, odbojku na plaži, aerobik, menjačnicu, parking. Moguć najam peskira za plazu uz obavezan depozit.

Foto: Promo

Monarque Club Rivage 4*

(ekskluzivno pravo prodaje Wayout)

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Monarque Club Rivage hotel nalazi se 4km od aerodroma u Monastiru i 12km od Susa. Hotel ima privatnu plažu, gde gosti mogu besplatno koristiti ležaljke i suncobrane, dok su peškiri dostupni uz depozit

Primasol El mehdi 4* lux

All-inclusive hotel Primasol El Mehdi se nalazi na 2 km od centra Mahdije i na 50 metara od privatne plaže, sa direktnim prilazom iz hotela. Hotel je na odličnoj lokaciji, u blizini starog dela grada.

Foto: Promo

U sklopu hotela nalaze se četiri otvorena bazena i jedan zatvoreni. Za najmlađe tu je bazen sa nekoliko tobogana.

Hotel One Resort Jokey 4*lux

One Resort Jokey Monastir se nalazi direktno na plaži, samo nekoliko minuta vožnje od aerodroma Monastir (oko 2 km), oko 8 km od centra Monastir i 18 km od centra grada Sousse (trećeg po veličini grada u Tunisu).

Foto: Promo

Objekat One Resort Jokey Monastir, koji je smešten u gradu Monastir, na 6,3 km od znamenitosti Golf Palm Links Monastir, u ponudi ima smeštaj sa sezonskim bazenom na otvorenom, besplatnim privatnim parkingom, vrtom i zajedničkim salonom.

Hotel One Resort Aqua Park 4*lux

One Resort Aqua Park, koji je smešten u gradu Monastir, nalazi se direktno na plaži, na 6,1 km od znamenitosti Golf Palm Links Monastir.

Foto: Promo

U ponudi ima smeštaj sa sezonskim bazenom na otvorenom, besplatnim privatnim parkingom, vrtom i zajedničkim salonom. Ovaj smeštajni objekat ima poslugu u sobi, a gostima je na raspolaganju i akva-park. Smeštaj gostima nudi dečji klub, zajedničku kuhinju i usluge menjačnice....

Najnovije ►Last Minute!

Planirate da vidite Barselonu i Gaudijevu arhitekturu? Spremili smo za vas Last Minute ponuda za polaske 10.11.14.15.17.18 Jul na Costa Bravi i Costa Doradi. Za rezervacije do 04.07. . Za više informacija i cene kliknite na sliku.

Foto: Promo

Ne propustite našu sjajnu ponudu za Tunis – ubedljivo najkvalitetniju i najpristupačniju destinaciju za leto 2024. godine iskoristite pogodnosti Last minute Jul koja važi do 05.07

Foto: Promo

Za najtraženije ostrvo za leto 2024 - Kipar,

iskoristite pogodnosti Letnja rasprodaja koja važi do 04.07.

Foto: Promo

Hotel Marhaba Beach 4*lux

Ovaj hotel ima 2 bazena, udaljena 2 minuta hoda. Hotel takođe nudi spa centar sa masažnim tretmanima, centar za talasoterapiju i predstave dva puta nedeljno.

Foto: Promo

Sve sobe imaju sopstveno kupatilo i balkon sa pogledom na vrt ili more. Takođe sadrže klima-uređaj, TV sa satelitskim kanalima i frižider. Hotel Marhaba Beach nalazi se na 3 km od centra Susa i železničke stanice. Međunarodni aerodrom Habib Burgiba u Monastiru udaljen je 30 minuta vožnje.

Hotel Marhaba Royal salem 4*lux

Ovaj hotel poseduje sopstvenu plažu i okružen je sa 7 hektara šume i bašte. Obuhvata 2 bazena, spa centar i nekoliko sportskih objekata. Hotel nudi klimatizovane sobe, pristup bežičnom internetu i pribor za roštilj na plaži.

Foto: Promo

Sve sobe u hotelu Marhaba Royal Salem imaju balkon sa pogledom na okolinu. Sve sobe sadrže TV sa satelitskim kanalima i sopstveno kupatilo sa kadom i fenom za kosu. Ovaj hotel se nalazi na 20 km od međunarodnog aerodroma Habib Burgiba u Monastiru. Udaljen je 10 minuta vožnje od Medine u Susu i arheološkog muzeja.

Mehari Hammamet Thalasso & Spa 5*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Mehari Hammamet smešten na odličnoj lokaciji, u centru letovališta Yasmine Hammamet. Udaljen je od aerodroma u Monastiru oko 96km. Od centra Hammameta udaljen je 12km. Plaža je privatna i prelazi se ulica do plaže. Na plaži su dostupne ležaljke i sunocbrani.

Movenpick Resort & Marine Spa 5*Lux

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Nalazi se u samom centru grada, na plazži, nadomak medine, glavnih trgovačkih ulica i korniša - popločanog šetališta kraj mora. Hotel Movenpick Resort & Marine Spa Sousse poseduje svoju peskovitu plažu. Suncobrani, ležaljke i peškiri su na raspolaganju gostima bez doplate

Sousse Pearl Marriott Resort 5*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela

Foto: Promo

Hotel se nalazi u centru grada Susa. Odlična lokacija za obilazak ovog grada. Hotel ima svoju peščanu plažu do koje se prelazi ulica. Gosti mogu bez doplate da koriste suncobrane i ležaljke. Najbliži aerodrom je Međunarodni aerodrom Habib Burgiba u Monastiru, udaljen 16 km od hotela.

Hotel Marhaba Palace 5*



Hotel se nalazi u blizini centra grada Sousse, na 15km udaljenosti od aerodroma u Monastiru.

Hotel ima zatvoreni i otvoreni bazen. Gostima je dostupan SPA centar, suvenirnica. Od ostalih sadržaja ima teretanu, saunu, masažu.

Foto: Promo

Hotel ima svoju peščanu plažu sa besplatnim korišćenjem suncobrana i ležaljki. Peškiri mogu da se koriste uz depozit.

Tui Blue Palm Beach Hammamet 4*lux

TUI BLUE Palm Beach Hammamet je smešten u gradu Hamamet, na nekoliko koraka od znamenitosti Plaža Mrezga.

Foto: Promo

U ponudi ima smeštaj sa sezonskim bazenom na otvorenom, besplatnim privatnim parkingom, fitnes centrom i vrtom. Ovaj smeštajni objekat ima dečji klub, a gostima su takođe na raspolaganju restoran, kuglana i terasa. Smeštaj gostima nudi zajednički salon, poslugu u sobi i usluge menjačnice.

___________________________________________________________________________________

Rezervacije možete izvršiti putem našeg sajta www.wayout.rs ili tako što ćete nam se obratiti na e-mail: office@wayout.co.rs

Foto: Promo

Za sve dodatne informacije nam se možete obratiti mejlom na office@wayout.co.rs ili pozivom na broj: +381.11.41.44.284, +381.11.41.44.286, +381.11.41.44.294, +381.11.41.44.295.