"DA SAČUVAMO ŽIVOTE": Predsednik Vučić najavio važne zdravstvene preglede za građane Srbije

U SVOM obraćanju javnosti, po povratku iz Brisela, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je važne preglede koji se tiču zdravlja stanovnika Srbije.

- Od 1. septembra hoćemo za sva tri tumora kod muškaraca, tri tumora kod žena da uradimo veliku prevenciju i da sačuvamo živote. Korona nas je bukvalno uništila. Hoćemo da pokušamo živote ljudi, pogotovo žena u Srbiji, da one imaju priliku da se pregledaju. Za rak dojke, materica... Svi stariji od 40 godina. Svuda svakog vikenda. Molim ljude da dođu i da lekari to pogledaju. Važno nam je da sačuvamo ljude u životu. Srbija ima sjajne lekare, koji će morati još više da rade. Hvala ljudima koji razumeju koliko je to važno - poručio je predsednik.