TRAJNA ZABRANA VOŽNJE: Roditelji stradale dece u saobraćaju traže hitne izmene zakona

POSLE strašne saobraćajne nezgode 26. juna, u Beogradu, kada je na pešačkom prelazu povređena devojčica, Udruženje roditelja stradale dece u saobraćaju podsetilo je da je javni rizik stradanja dece i mladih u saobraćaju u Srbiji dva puta veći nego u EU i da na domaćim putevima mesečno pogine jedno dete do 14 godina.

FOTO: Arhiva novosti

Zato su pozvali sva ministarstva i nadležne institucije da po hitnom postupku donesu najavljene promene Krivičnog zakonika koje podrazumevaju zatvorske kazne od pet do 15 godina ako je nastupila smrt jednog ili više lica, 30 godina zatvora bez mogućnosti pomilovanja za agresivnu vožnju sa smrtnim ishodom na pešačkom prelazu, 15 do 30 godina za agresivnu vožnju sa smrtnim ishodom.

Takođe traže uvođenje kazne trajne zabrane vožnje i da minimalne kazne koje izriče osnovni sud budu od pet do 15, umesto od jedne do osam godina, kao do sada.

Zahtevaju i da svi počinioci teškog krivičnog dela u javnom saobraćaju sa smrtnim ishodom suđenja moraju čekati u pritvoru, a da se to vreme ne računa u vreme izvršavanja kazne, zbog čega je potrebna i izmena ZKP.