RHMZ SE HITNO OGLASIO: Izdato upozorenje na grmljavinu i nepogode - Ovi delovi Srbije na udaru

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na grmljavinske nepogode koje će zahvatiti neka područja Srbije.

Foto: D. Milovanović

U poslednjoj sedmici juna biće vrlo nestabilno, ponovo sa pojavom grmljavinskih nepogoda sa intenzivnim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom.

Danas je najveća verovatnoća za nepogode u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, sutra se zona povećanog rizika proširuje i na ostale regione u zemlji, dok će u ponedeljak, 24. juna, verovatnoća za nepogode kratkotrajno opasti, osim na jugu Srbije.

"Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", naveo je RHMZ.

Pik toplotnog talasa

Danas očekujemo pik toplotnog talasa sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 °C, najavio je RHMZ. Sutra, 23. juna, očekuje se da će maksimalna vrednos temperature biti od 30 do 36 °C, a sledeće sedmice od 28 do 34 °C.

Sutra će u Srbiji biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali vrlo nestabilno, pa će oblačni razvoji sa pljuskovima i grmljavinom lokalno biti praćeni i gradom i olujnim vetrom. Van grmljavinskih razvoja, vetar će biti u skretanju na slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 23 °C, a najviša od 30 °C na severu i zapadu Srbije do 36 °C na istoku i jugoistoku zemlje.

Vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali vrlo nestabilno, pa oblačni razvoji sa pljuskovima i grmljavinom u pojedinim delovima grada mogu biti praćeni i gradom i olujnim vetrom. Van grmljavinskih razvoja, vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće od 20 do 22 °C, a najviša oko 31 °C.

Prema prognozi RHMZ, tokom narednih sedam dana biće promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno sa sunčanim intervalima, ali i sa pojavom pljuskova, grmljavina, kao i lokalnih grmljavinskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom.

BONUS VIDEO:

BOSANSKI STRUČNjAK: Srbija je pokazala kako se to radi, a ovi naši čekaju da im rode donesu struju