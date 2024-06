OVAJ DEO SRBIJE JE DANAS "U CRVENOM": RHMZ upozorava na jak toplotni talas (FOTO)

SRBIJA je ovih dana pod uticajem jakog toplotnog talasa, koji je u našu zemlju doneo prave tropske temperature. Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, topla vazdušna masa zadržaće se i u narednih sedam dana.

FOTO: Arhiva novosti

- Vrednosti maksimalnih temperatura danas (20. juna) od 33 °S na severozapadu do 39 °S na jugu i istoku Srbije.

U petak i subotu (21. i 22. juna) pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 °S.

U nedelju (23. juna) i u prvoj polovini naredne sedmice na severu i zapadu Srbije manji pad temperatura (na vrednosti od 30 do 35 °S), dok će se na istoku i jugu maksimalne vrednosti zadržati i dalje oko 38 °S - navodi RHMZ u svom upozorenju.

Kako je najavljeno, na području Beograda do kraja sedmice (23. juna) maksimalna temperatura od 36 do 39 °S, a od ponedeljka biće uglavnom u intervalu od 30 do 35 °S.

Upaljen crveni meteoalarm

U pojedinim delovima Srbije, danas je na snazi crveni meteoalarm, a stanje će se nešto malo promeniti i u naredna dva dana.

Najkritičnije će biti u delovima istoče, jugosistočne Srbije, te na teritoriji Kosova i Metohije.

Žuti meteoalarm je na snazi u ostaku naše zemlje.

Foto: Printskrin

Sutra će između ostalog biti "pakleno" i u Beogradu, Bačkoj, Sremu, zapadnoj Srbiji i Šumadiji.

Podsećamo, crveni meteoalarm označava da je vreme vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Žuti meteoalarm ukazuje na to da je vreme potencijalno opasno.

