U SRBIJI DETEKTOVAN JEDAN SLUČAJ LEGIONELE: Evo kako se otkriva bolest koja je u Hrvatskoj odnela nekoliko života

TROJE pacijenata od šest koji su zaraženi legionelom u Hrvatskoj je preminulo, a u Srbiji je tokom ove godine registrovan jedan slučaj obolevanja i taj pacijent je izlečen.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema saznanjima Blica, bolest koju izaziva bakterija legionella pneumophila, u toku ove godine je registrovana i kod jednog stranog državljanina tokom boravka u našoj zemlji.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, legionarska bolest se obavezno prijavljuje.

Za laboratorijsku dijagnostiku ove bolesti koristi se:

- Detekcija antigena u uzorku urina tokom akutne faze bolesti



- Uzimanje respiratornog uzorka za kulturu ćelija- Serološka ispitivanja i PCR dijagnostika.

Legionarska bolest se obično javlja sporadično, u vidu registrovanja klastera, a ređe u epidemijskoj formi, odnosno više slučajeva povezanih sa zajedničkom vremenskom i prostornom izloženošću.

U Evropi, Australiji i SAD godišnje se otkrije oko 10 do 15 slučajeva na milion stanovnika. Od prijavljenih slučajeva, 75 do 80 odsto su stariji od 50 godina, a 60 do 70 odsto su muškarci.

Troje od petoro ljudi umrlo je u Hrvatskoj od posledice zaražavanja opasnom bakterijom legionelom, a tim povodom iz KBC-a Zagreb održali su konferenciju za medije i izneli i naveli da se radi o ljudima s leukemijama, cirozom jetre, transplantiranim organom.

