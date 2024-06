STIŽE ZAHLAĐENJE, A ONDA NOVI TOPLOTNI TALAS: Meteorolog Todorović upozorio na još jednu opasnu pojavu

OSIM nepogoda, Srbiji ovih dana prete i šumski požari. Naime, mapu potencijalnih požara juče je objavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Radi se, zapravo, o vrednosti indeksa opasnosti od pojave šumskog požara, i on je klasifikovan u 5 kategorija - dve su zelene, jedna je žuta, četvrta je oker, a peta crvena.

To znači da kada svedočimo toplotnom talasu, požar može da bukne, da se širi vrlo brzo, a da je njegova kontrola jako teška. S obzirom na to da ove nedelje izlazimo iz tog toplotnog talasa, bojazni da će biti požara nema, ali čega treba da se pripazimo, objasnio je meteorolog Nedeljko Todorović:

- Očekivano je ovo. Još sinoć je počeo priliv nešto hladnijeg vazduha i sad se nastavlja i danas i ovo je sad novi paket hladnijeg vazduha, normalno praćen sa nešto više oblaka i lokalnih pljuskova i grmljavina. Na području Beograda bilo je čak i ponegde malo grada, u svakom slučaju tipično vreme za jun mesec. Znači posle nekoliko veoma pravih letnjih vrućina dolazi osveženje, pljuskovi i grmljavine, to je po receptu tako da kažem. Biće ih i narednih dana, tako da će do petka, subote biti u svim krajevima Srbije, da kažem sveže, ali prijatno, umereno, toplo vreme, u svakom slučaju svežije za nekih 7-8, možda i 10 stepeni u odnosu na juče i prekjuče.

Najavio je i novi toplotni talas, već za nekoliko dana.

- Od nedelje ponovo sledi porast temperature, pa će najverovatnije tamo negde oko 19-20. možda i 21. juna opet biti jedan pik toplote kao što je bilo prethodna dva dana. Do tada temperature će biti oko ili malo ispod prosečnih vrednosti, da kažem to su one maksimalne dnevne vrednosti između 23 i 27 stepeni, a ta neka prosečna maksimalna temperatura je oko 26.

O tome koji delovi Srbije su najugroženiji kad je u pitanju grad, Todorović je rekao:

- Pazite, tačnu lokaciju pojave grmljavinskog oblaka i grada je teško unapred prognozirati, obično se to kaže za region, jer, evo, na čitavom području Srbije je velika verovatnoća da bude lokalnih pojava nepogoda, tj. grmljavina sa gradom, ne mogu da tvrdim tačno koje mesto, veća verovatnoća danas je na severu, a sutra na istoku i jugoistoku Srbije, ali u principu tačna lokacija je nemoguća. Nemoguća je čak i 2-3 sata unapred, tek kad se vidi grmljavinski oblak radarskim, satelitskim osmatranjem, može da se u narednih sat, sat i po, dva, kaže putanja tog oblaka i da se navedu mesta preko kojih će da pređe.

