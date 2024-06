NAJTOPLIJI DAN OD POČETKA GODINE: Temperatura u ova četiri grada već je 35 °C

NASTAVLjA se toplotni talas u Srbiji. Iako je u Srbiji jutros delovalo da je zbog kiše pred nama prijatniji dan, današnji dan najvreliji je od početka godine.

U 14 časova temperatura u Beogradu, Valjevu, Smederevskoj Palanci i u Vršcu dostigla je 35 °C.

Vrelo je i u drugim predelima Srbije, uz temperature od 31 do 34 °C. Kopaonik meri 20 °C, Zlatibor i Sjenica 27 °C.

Inače, prosečne maksimalne temperature u ovom delu godine u Srbiji su od 24 do 28 °C, tako da su one za sedam stepeni više od napomenutog proseka.

Srbija je danas među najtoplijim predelima Evrope, zbog uticaja i priliva vrelog vazduha sa severa Afrike.

Inače, Srbija je danas pod utucajem ciklona, koji se svojim centrom premešta sa severnog Jadrana preko Panonske nizije. U sklopu ovog ciklona nad našim područjem su veoma izražena jugozapadna visinska strujanja, a sa njima i stiže vrela vazdušna masa do našeg područja.

Osim vrele vazdušne mase, do Srbije u sklopu snažnog jugozapadnog strujanja stižu i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa je atmosfera zamućena, a u predelima sa padavinama kiša je bila prljava, što je vidljivo uglavnom na vozilima.

Već sutra do severa i zapada Srbije u sklopu severozapadnog visinskog strujanja stiže svežija vazdušna masa, pa će maksimalna temperatura biti do 26-27 °C, dok će jug i istok zemlje i dalje biti pod uticajem vrele vazdušne mase i jugozapadnog strujanja, uz temperature i do 34 °C.

I dok se u Srbiji narednih dana očekuje pad temperature vazduha, jug Balkana i Grčka naći će se na udaru još vrelije vazdušne mase sa severa Afrike, a temperatura na području Atine dostigla bi i 42 °C.

(Telegraf)