POSLE NIZA TROPSKIH DANA, PLJUSKOVI I GRMLJAVINA: Detaljna vremenska prognoza za narednu sedmicu

U SRBIJI će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo.

Foto: Shutterstock

Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i na krajnjem severu Vojvodine, uz izolovani razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 14 do 20, najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa.

U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 17 do 20, najviša oko 33 stepena Celzijusa.

U Srbiji sledećih sedam dana pretežno sunčano i toplo, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost.

Maksimalne temperature do ponedeljka u intervalu od 30 do 34 stepena, a od utorka malo svežije sa najvišom temperaturom od 27 do 32 stepena Celzijusa.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, u ponedeljak i utorak se očekuje nestabilno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, dok će u ostalim danima pojava pljuskova i grmljavina biti retka pojava.

