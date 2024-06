PRVI TROPSKI TALAS STIŽE U SRBIJU: Sledi nam pet dana paklenih vrućina

LETO 2024. godine, prema meteorološkom kriterijumu, počelo je 1. juna, a vremenske prilike koje nas očekuju narednih dana potvrđuju da će i ove godine letnje temperature biti iznad proseka.

Foto: D. Milovanović

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), nakon višednevnih nestabilnosti koje su pratili pljuskovi, grmljavina, grad i nepogode, u četvrtak se očekuje da bude pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera sa najnižom temperatura od 12 do 18 stepeni i najviše od 28 do 31 stepen.

Počinje prvi toplotni talas

Već sledećeg dana, u petak, 7. juna, temperatura će biti viša, do 33 stepena u nekoliko gradova i okruga, i do ponedeljka se očekuje da bude toplo sa maksimumima do 33 stepena Celzijusa u celoj Srbiji, iako su prethodne prognoze ukazivale na još više temperature, i do 35 stepeni.

Kako god, sa ovim rastom temperatura, pred Srbijom je svakako prvi tropski talas, jer su temperature preko 30 stepeni. Tim povodom se oglasio i Institut "Batut" koji je upozorio građane na visoke temperature, naročito u petak, i objavio savete kako da postupamo u takvim uslovima.

Od koliko stepeni su tropske temperature

Gordana Marinković Ljuboja, meteorolog RHMZ-a, potvrđuje da se prema najnovijoj vremenskoj prognozi očekuju temperature do 33 stepena, što je, prema definiciji, u okviru tropskih temperatura.

- Temperatura već od 30 stepeni Celzijusa je tropski dan. Od četvrtka narednih pet dana će temperatura biti od 30 do 33 stepena, i to je normalno vreme za početak juna – kaže Gordana Marinković Ljuboja.

