GRAĐANI I POLICIJA NA ISTOM ZADATKU: Karavan bezbednosti saobraćaja na putevima u Kruševcu (FOTO)

Karavan bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i prethodno u Somboru i Boru, danas je posetio Kruševac.

Foto: MUP Srbije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da karavan ima za cilj da preventivno deluje na sve učesnike u saobraćaju, kako bi se sačuvalo što više života, a srpski putevi bili još bezbedniji:

- Kada vidim ovako veliki odziv od najmlađih do najstarijih sugrađana, to pokazuje da činimo nešto što je u interesu svih nas. Bezbednost na putevima i na ulicama nije samo posao policije. To je naša zajednička obaveza, i MUP i svih građana, jer samo zajedničkim radom možemo da povećamo bezbednost u saobraćaju.

Prema njegovim rečima ključni cilj ovog karavana je da se podigne bezbednost svih učesnika u saobraćaju, kao i da se svima još jednom ukaže da samo jedan trenutak nepažnje u saobraćaju može dovesti do fatalnih posledica:

- Bezbednost saobraćaja je pitanje o kome mora da se govori često i glasno. Moramo da damo sve od sebe da dopremo do svakog građanina naše zemlje i zato nam je važna podrška medija, jer oni imaju veliku ulogu u promociji bezbednosti saobraćaja i ja im se zahvaljujem na tome što su prepoznali značaj ove aktivnosti i što o tome redovno izveštavaju.

Dačić je precizirao da će se prvi konkretni zaključci o Karavanu bezbednosti saobraćaja, doneti nakon što se u Novom Pazaru završi prva faza projekta, ali se sada već sa sigurnošću može reći da je organizacija ovakvih događaja veoma značajna i neophodna.

Inače, posetioci Karavana bezbednosti saobraćaja iz Kruševca i okolnih mesta, a posebno najmlađi, danas i sutra imaju priliku da se druže sa policajcima i vatrogascima, kao i predstavnicima Agencije za bezbednost saobraćaja, Auto-moto saveza Srbije, Crvenog krsta, Nacionalne vozačke akademije NAVAK i lokalne samouprave.

Sa ovog karavna posetioci će otići bogatiji za nova iskustva i znanja koja će im pomoći da budu bezbedniji u saobraćaju.