VIKEND U ZNAKU LETA, MOGUĆE GRMLJAVINE: Vremenska prognoza za subotu, 1. jun

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

U Srbiji po kotlinama i dolinama, naročito na jugozapadu Srbije, niska oblačnost, u toku dana u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo.

Retka pojava kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se tek ponegde na jugozapadu, jugu i istoku Srbije.

Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, koji će se tokom dana pojačati na severu Vojvodine, kao i na jugu i jugozapadu Srbije, naročito u planinskim oblastima.

Najniža temperatura od 12 do 19, najviša od 26 do 30 stepeni Cečzijusa.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura oko 19, najviša oko 29 stepeni Celzijusovih.

PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD

Nedelja: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom tokom dana očekuje se u centralnoj i južnoj Srbiji, a uveče i noću i na teritoriji Vojvodine. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 28 do 31 stepen. Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%.

Ponedeljak: Najnestabilniji dan - promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Van oblačnih razvoja vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 24 do 29 stepeni. Lokalna pojava grmljavina sa gradom i količinom padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 90%.

Utorak: Promenljivo oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz pojačan zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 23 do 28 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 05. do 09.06.2024.)

Pretežno sunčano i sve toplije sa maksimalnim temperaturama od 30 do 35 stepeni.

