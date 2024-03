DIČIO SE IMENOM ZLOČINCA, VREĐAO I SRBE I NAŠU CRKVU: Studenti protiv Gruhonjića - Nije dostojan katedre zbog govora mržnje

Izjava Dinka Gruhonjića, vanrednog profesora na odseku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu da je ponosan što nosi ime ustaškog zločinca Dinka Šakića ustalasala je akademsku zajednicu. Glas su podigli studenti novosadskog univerziteta, koji su nam rekli da od Filozofskog fakulteta očekuju da formira etičku komisiju koja će utvrditi odgovornost profesora Gruhonjića.

Foto: Medija centar Beograd

- Smatram da je izjava profesora Dinka Gruhonjića jedan sraman čin, uzimajući u obzir da se radi o univerzitetskom profesoru i pre svega pedagogu - kaže za "Novosti" Ivana Macak, predsednica Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. - Spornom izjavom je direktno povredio mnogobrojne kolege, čiji su preci stradali od ruke zločnica sa kojim se profesor Gruhonjić poredi. Tražimo od uprave fakulteta da formira etičku komisiju koja će utvrditi da li ima odgovornosti profesora Dinka Gruhonjića u spornoj izjavi.

Gruhonjić, koji je i programski urednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, na tribini održanoj tokom festivala "Rebedu" u Dubrovniku, rekao je da je ponosan što nosi ime po Dinku Šakiću, ustaškom zločincu i zapovedniku logora Jasenovac i Stara Gradiška, u kojem su stradale stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma.

- Lako je svima vama, ja dolazim iz Vojvodine, mi smo jedini ostali sa Srbijom, ni krivi ni dužni. Pa su mi čak izmislili i ime - Sabahudin, iako ja imam jedno lepo ime Dinko, kao Dinko Šakić - rekao je kroz smeh Gruhonjić na tribini u Dubrovniku.

Dinko Šakić čije ime Gruhonjić "ponosno" nosi, bio je komandant koncentracionog logora Jasenovac. On je u poznim godinama iz Argentine, gde je živeo od kraja Drugog svetskog rata, izručen Hvatskoj 1998. godine. Optužen je da je u vreme kada je on bio komandant logora, u periodu od aprila do novembra 1944. lično vršio egzekucije zarobljenika. Osuđen je na 20 godina zatvora, a ostalo je zapisano da se na sudu izjasnio da nije kriv, da mu je savest mirna i da bi opet učinio sve isto.

Njegov imenjak iz Vojvodine - Gruhonjić - osim što je ponosan na ime koje nosi, na tribini u Dubrovniku napao je i Srpsku pravoslavnu crkvu, rekavši da je napravljena "neka crkva koja je tako monumentalno odvratna".

Foto: Jutjub/Fakultet za crnogorski jezik i književnost Dinko Gruhonjić

- Ali, neka grade, mi ćemo to jednoga dana, neke generacije će to "skvotirati", to mogu biti dobri pabovi, može se napraviti dobra zaje... - poručio je Gruhonjić.

On je dodao i da je SPC veoma prisutna u Vojvodini, da je ona taj generator nacionalizma, kao i u svim krajevima u bivšoj Jugoslaviji.

- Zato je i konstruisana, napravio ju je kralj Aleksandar upravo za ove potrebe, pošto je velikosrpski nacionalizam Jugoslaviju shvatao kao kukavičje jaje Velike Srbije - rekao je Gruhonjić.

Nije zaboravio ni Srbe iz Republike Srpske, pa je naveo da kupuju stanove po Vojvodini, jer znaju šta su radili, pa kupuju rezervni položaj.

Krivična prijava zbog uvreda Krivičnu prijavu zbog krivičnog dela izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti protiv Dinka Gruhonjića i novinarke Ane Hegediš Lalić podneo je građanin Luka Malinović. - Oni su u Dubrovniku u Hrvatskoj održali govor na jednoj tribini gde se vređa sav srpski narod, Srbija i svi vernici SPC - istakao je Malinović. - U njihovim govorima postoje elementi krivičnog dela izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje po kojim bi Tužilaštvo trebalo da postupa. Podnošenje prijave je moja građanska dužnost, osetio sam se ugroženim kao i većina srpskog naroda.

Na ove izjave Filozofski fakultet u Novom Sadu gde Gruhonjić predaje na odseku za žurnalistiku nije reagovao. Na pitanja koja smo prosledili u dekanat fakulteta - ostali su nemi.

Međutim, studenti ne ćute, a Ivana Macak kaže da je Studentskom parlamentu stiglo mnogo poruka akademaca, pa parlament smatra za shodno da na spornu izjavu reaguje, baš zbog izostanka odgovora uprave fakulteta.

- Studenti su nam se u velikom broju obraćali formalnim, ali i neformalnim putem, putem društvenih mreža, mejlova i telefonskih poziva, sa zahtevima da se sporna izjava osudi - kaže ova studentkinja. - Lično smatram, da u izjavi profesora Dinka Gruhonjića ima elemenata koji se mogu podvesti kao govor mržnje, što se direktno kosi sa ličnim stavom o jednakosti svih studenata. Smatram, da nijedan vid verske, nacionalne i regionalne diskriminacije nije dopustiv.

Da poslednje izjave Dinka Gruhonjića predstavljaju samo vrh ledenog brega, smatra student prodekan Filozofskog fakulteta Nemanja Vujić, koji podseća da je ovaj profesor poznat po širenju mržnje.

- Njegove izjave predstavljaju uvredu za sve studente, slobodnomisleće ljude, kao i potomke jasenovačkih žrtava i žrtava genocida NDH - rekao je Nemanja Vujić, uz napomenu da je stiglo bezbroj molbi studenata koji traže da se osudi sramno ponašanje Dinka Gruhonjića.