SILOM HOĆE DA RAZBIJU PORODICU: Pravnici upozorili na kontroverze Zakona o rodnoj ravnopravnosti i pogubne posledice njegove primene

Ovoj ideologiji nedostaje dubina, koja joj, zapravo, nije ni potrebna zato što snagu ne crpi iz iskrenog verovanja u demokratske vrednosti slobode, jednakosti i ljudskih prava, na koje se svesrdno poziva i krije, već iz sirove moći, koja se manifestuje u nasilnom sprovođenju njene utilitarističke politike. Poslednja linija odbrane od toga je Srpska pravoslavna crkva.

Ovo su zaključili učesnici skupa "Pravni aspekti i posledice Zakona o rodnoj ravnopravnosti" koji su krajem prošle sedmice organizovali SPC i Matica srpska. Profesori prava i drugi stručnjaci iz ove oblasti govorili su o kontrovezama koje sadrži Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao i posledicama njegove primene.

- Sve se sada može okrenuti naopako, čak i Sveto pismo - kaže za "Novosti" advokat Milenko Radić koji je govorio o neustavnosti i nemogućnosti primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti. - Na skupu smo svi govorili šta je loše u Zakonu, ali moramo naći rešenje problema i izlaz iz toga. Šteta je što niko od autora spornog propisa nije bio prisutan. Nažalost, već je Ministarstvo prosvete prihvatilo praktikum u kome se kaže da se deca ne rađaju kao muško i žensko, nego će tek kad stasaju da se opredele. Pitanje trenutka je kada će matičarima biti rečeno da nema više polova, već samo rodova.

Pravnici su istakli da 38 država priznaje nečiji pol, dok je u devet uveden sistem samoopredeljenja. Medicinsku dijagnozu traži 26 zemalja, 13 zahteva sterilizaciju, a 17 država nema starosnih prepreka za primenu džendera.

- Prema evropskim standardima za priznanje ili primenu džender identiteta dovoljna je lična želja i ne traži se intervencija ili mišljenje treće osobe - kaže Radić. - Postupak je brz i ne uključuje troškove, a izričito su zabranjene dijagnostičke metode ili bilo kakvo testiranje detetovog rodnog identiteta. Od osoba se ne zahteva da prethodno živi određeni broj godina u drugom "džender" identitetu i da određen period koristi ime koje želi da uzme. Sve ovo piše u preporuci Komiteta ministara SE i Rezoluciji SE 2048.

UDAR NA TRADICIJU

PROFESOR Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, dr Zoran Devrnja je ukazuje na probleme sa kojima se suočava Nacionalni prosvetni savet, čiji je član:

- Ova institucija je veoma značajna u sistemu obrazovanja, ali su neke zakonske promene dovele do promene statusa. Ranije je savet imao konstituvan i vrednosno odlučujući značaj u sistemu obrazovanja, a od 2017. je postao samo telo čije odluke ne obavezuju. To je otvorilo vrata svim drugim promenama, kao što je promena statusa verske nastave, koja je postala samo izborni program, čime je degredirana. Ta promena nije mogla da se dogodi bez saglasnosti komisije svih verskih zajednica o verskoj nastavi. Sve je to dovelo do promocije nestandardnih ponašanja koji nisu u našoj tradiciji, a moglo je da bude sprečeno da je NPS zadržao ulogu koju je imao.