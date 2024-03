TMURAN I KIŠOVIT DAN, ALI ZA VIKEND SLEDI PROMENA: Vremenska prognoza za petak, 8. mart

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

U Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Po podne i uveče doći će do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 8 do 12 stepeni.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu pretežno oblačno, pre podne i sredinom dana sa slabom kišom, dok će po podne doći do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja. Vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 4 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 11 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD

U subotu će u Vojvodini i centralnoj Srbiji biti pretežno sunčano i toplije, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno. Po podne i uveče očekuje se novo naoblačenje sa jugozapada, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima. Jugoistočni vetar biće u pojačanju.

U nedelju će biti umereno oblačno, veći deo dana suvo, još toplije i vetrovito. Najtoplije će biti u zapadnoj i centralnoj Srbiji, sa maksimalnim temperaturama oko 20 stepeni, a najsvežije u Timočkoj Krajini - oko 14 stepeni. Na planinama i u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Uveče i tokom noći sa zapada stiže prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz prestanak košave.

Zatim se očekuje promenljivo vreme sa čestim prolaznim naoblačenjima sa kišom, na planinama sa snegom, uz sunčane periode između njih, dok će temperatura biti u postepenom padu.

sputnikportal.rs

