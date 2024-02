Tri stvari koje treba uzeti u obzir kada kupujete stan za porodicu

KUPOVINA stana za porodicu jedna je od krupnijih životnih odluka i zahteva pažljivo razmatranje, naročito u velikim gradovima kao što je Beograd.

Sopstvena „četiri zida“ treba da vam pruže udobnost i sigurnost, ali i da sadržaji u okruženju zadovolje različite potrebe svih članova. Uglavnom se gleda da su u blizini škola i vrtić i da u kraju ima parkova i prostora za rekreaciju, a podjednako je važna i dobra saobraćajna povezanost sa ostatkom grada kako se ne bi trošilo dragoceno vreme u prevozu.

Kada se sve sumira, ovo su tri glavna faktora koje treba uzeti u obzir, a sva tri ispunjavaju stanovi u kompleksu BW Quartet u Beogradu na vodi, koji će biti useljivi već na leto.

1. Lokacija

Stanovanje u blizini modernih škola i vrtića omogućava da deci obezbedite kvalitetno obrazovanje i ranije osamostaljivanje. BW Quartet zgrade se nalaze u neposrednoj blizini obrazovnog kampusa koji će uskoro početi da se gradi u zaleđu Savskog trga, na prostoru iza nekadašnje Glavne železničke stanice (budućeg Istorijskog muzeja Srbije) i Stare pošte, u kojoj će nakon rekonstrukcije biti smešteni interaktivni dečiji muzej i pozorišna scena. Kampus obuhvata moderan državni vrtić i najsavremeniju državnu osnovnu školu sa dvojezičnom nastavom i prostranim sportskim terenima. To znači da ćete mališane za svega par minuta laganog hoda moći da predate u sigurne ruke vaspitača, a kada malo porastu, već u nižim razredima mogu da u školu idu sami ili s drugarima iz kraja.

Druga velika prednost ove lokacije je izuzetna saobraćajna povezanost sa ostatkom Beograda. Kompleks BW Quartet se nalazi između Savske i buduće Ulice Luke Ćelovića Trebinjca, koja će se pružati paralelno sa Savskim parkom. Zbog te strateški važne lokacije, iz bilo koje od četiri BW Quartet zgrade lako možete doći kako do metro stanice kod Ložionice, tako i do one na Savskom trgu, na kojoj će se ukrštati prve dve linije podzemne železnice.

Međutim, svuda se izuzetno brzo može stići i automobilom. Bez obzira na to da li ste se zaputili ka auto-putu, aerodromu ili poslovnom delu Novog Beograda, za kratko vreme stižete na svoje odredište i to sve zahvaljujući mreži novih saobraćajnica čija će dužina do kraja izgradnje Beograda na vodi iznositi ukupno 14 km.

2. Životni prostor

Dobro dizajniran stan sa efikasno iskorišćenim prostorom i praktičnim rasporedom prostorija doprinosi komforu i funkcionalnosti. Stanovi u BW Quartet zgradama su i s te strane pravi izbor za porodice, jer imaju konkurentnu cenu kako u odnosu na druge novogradnje u Beogradu, tako i u odnosu na sve što se dobija „u paketu“. Na primer, trosoban stan najkvalitetnije gradnje od 89m2 u BW Quartet 1 košta 299.898 EUR (bez PDV-a).

Ova zgrada, kao i sve ostale u naselju, ima parking i recepciju sa obezbeđenjem 24/7 i concierge uslugom. To znači da drugima možete prepustiti da se bave stvarima kao što su kupovina karata za pozorište, zakazivanje pregleda i prevoz do aerodroma, dok vama ostaje više slobodnog vremena. Recepcioner će primiti paket i dočekati vašeg đaka iz škole s ključem ako vi niste u stanu.

3. Sadržaji u blizini

Kada imate decu, velika je prednost ako se u kraju nalaze sadržaji koji vam omogućavaju da na brzinu obavite svakodnevne stvari poput kupovine, ali i da kvalitetno provedete slobodno vreme. Uzmite u obzir pogodnosti kao što su parkovi, teretane, bazeni, kulturne ustanove, šetališta… Zbog jedinstvene lokacije, BW Quartet u blizini ima sve što vam je potrebno za ispunjen život u centru grada.

Savski park sa obiljem zelenila nudi brojne sportske i rekreativne sadržaje na otvorenom za celu porodicu. Na vama je da odaberete hoćete li igrati košarku, fudbal, stoni tenis ili ćete svako jutro pre posla džogirati na 700 metara dugačkoj stazi oko parka. Kada poželite da se upustite u dužu šetnju ili da provozate bicikl, u komšiluku vam je najlepše i najomiljenije šetalište u Beogradu – Sava Promenada. Na samo par koraka od ulaza u zgradu nalazi se i Galerija, najveća šoping, zabavna i gastronomska destinacija u jugoistočnoj Evropi, u kojoj ćete pronaći ne samo najveći izbor najpoznatijih domaćih i međunarodnih brendova, već i najbolje restorane, kafiće, poslastičarnice, umetničke galerije, najveći zabavni park u Srbiji i najmoderniji Cineplexx bioskop sa IMAX tehnologijom.

Na vama je da se zapitate šta tačno želite od novog stana i kakve su specifične potrebe vaše porodice, pa da na osnovu toga donesete najbolju odluku. Imajte na umu da na tržištu nekretnina nema mnogo novih zgrada kao što je „četverac“ BW Quartet, gde se susreću ovakav životni stil, kvalitet gradnje i prvoklasna lokacija. Zato se što pre registrujte na sajtu belgradewaterfront.com, a prodajni savetnici će vam predstaviti specijalnu ponudu stanova, upoznati vas s ponudom stambenih kredita kreiranih ekskluzivno za Belgrade Waterfront i povesti vas u obilazak pokaznog stana.

Vreme je da uživate u kvalitetu života koji zaslužujete i da osetite duh starog u centru novog grada!