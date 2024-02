IMA LI SNEGA NA VIDIKU? Kraj februara i početak marta donose nam uticaj snažnog ciklona

IAKO je do kalendarskog početka proleća ostalo nešto manje od mesec dana, već sada se može reći da proleće u Srbiji već uveliko traje. Jučerašnje temperature bile su i do 18°C, a veoma toplo vreme očekuje se i danas, drugog dana vikenda, uz temperature i do 20°C. Danas se očekuje i više sunčanih perioda, a slaba kiša očekuje se tek ponegde.

Foto: N. Živanović

I sedmica pred nama proteći će u znaku pravog prolećnog vremena, tako da će kraj februara i početak marta doneti temperature za 10 stepeni više od proseka za ovo doba godine.

U ponedeljak će nakon oblačnijeg jutra, tokom dana u mnogim predelima biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 10°C, a maksimalna dnevna od 17 do 21°C, u Beogradu do 20°C.

Slično vreme očekuje se i u utorak i u sredu, uz nešto više oblaka i koji stepen nižu temperaturu.

Srbija će u četvrtak i petak biti pod uticajem snažnog ciklona sa Tirenskog mora, pa se očekuje oblačno i vetrovito. Kiša će padati uglavnom u južnim i centralnim predelima, uz pojavu pljuskova.

Očekuje se jak južni i jugoistočni vetar, na planinama i u košavskom području povremeno sa olujnim udarima, naročito na jugu Banata.

Tokom sledećeg vikenda očekuje se suvo, a temperature će biti iznad 15°C.

Veoma toplo vreme nastaviće se i u nastavku prve dekade marta, uz temperature oko 8. marta ponovo do 20°C, navodi Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Srbija će do kraja februara i početkom marta i dalje biti pod uticajem ciklonske aktivnosti sa Atlantika i Mediterana, što će uslovljavati južna strujanja i dotok tople vazdušne mase sa Mediterana i sa severa Afrike, a ujedno će višim slojevima atmosfere stizati i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se u danima i u predelima sa kišom očekuje prljava kiša, što se može videti uglavnom na vozilima. Reč je o prirodnoj pojavi, uobičajenoj pri aktuelnoj sinoptičkoj situaciji.

Dakle, nakon ekstremno toplog februra i mart će započeti u znaku veoma toplog vremena, a prema trenutnim prognozama nema na vidku da se očekuje značajnije zahlađenje.

Ozbiljan nedostatak snega i dalje se očekuje i na višim planinama, tako da će snežnog pokrivača biti samo iznad 1600 metara nadmorske visine, visine 10 do 15 centimetara. Kopaonik danas meri 18 cm i reč je o jednoj od najlošijih sezona kada je sneg u pitanju poslednjih godina. Niže planine, poput Zlatibora i drugih visine od 1000 do 1500 metara ovog februara skoro i da nisu imale sneg i snežni pokrivač ili tek u svega par kratkotrajnih navrata.

(Telegraf)

