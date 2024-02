PLJUSKOVI I KOŠAVA ŠIROM SRBIJE: Kvari se lepo vreme, drastično zahlađenje moguće od ovog datuma

ZA vikend promenljivo oblačno uz povremenu kišu, obilniju na jugu regiona. Početkom sledeće nedelje suvo i relativno toplo.

Od 27. februara. do 2. marta uglavnom suvo, ali u košavskom području ponovo vetrovito, biće malo svežije, posebno na istoku Srbije. Zatim do oko 6. marta relativno toplo, posle tog datuma je moguće pogoršanje i zahlađenje

Danas promenljivo oblačno i nad većim delom regiona vetrovito uz jak, na udare i olujan južni vetar, koji će krajem dana oslavitii. U košavskom području jaka i vrlo jaka, topla, košava. Tokom dana biće uslova za kišu, a ponegde može biti i lokalnih pljuskova.

Obilnije padavine duž obale Jadrana, posebno srednjeg i južnog kao i u planinskom zaleđu. Maksimumi od +7 do +18 stepeni Celzijusa. U nedelju nad južnim, jugozapadnim i zapadnim predelima pretežno oblačno uz kišu povremeno dok će snega biti samo preko 1200mnv.

Nad ostalim predelima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni ali se jaki udari ne očekuju. Na zapadu i severozapadu svežije od maksimume od +6 do +10, dok će na istoku i jugoistoku i dalje biti vrlo toplo uz maksimume i do +18 stepeni Celzijusa.

Početkom sledeće nedelje ka nama će ponovo priticati relativno topao vazduh dok će se preko središnje Evrope ka zapadnom Mediteranu premeštati nov hladan front koji će u utorak usloviti sekundarnu ciklogenezu nad Tirenskim morem.

U isto vreme od utorka, a posebno oko 01.03. jačaće polje anticiklona nad zapadnom Rusijom. U takvom odnosu baričkih sistema ciklon se neće kretati na istok, već više na jug ka severu Afrike tako da će njegov uticaj na vreme kod nas biti relativno slab.

Malo kiše ili pljuskova povremeno može dobiti obala Jadrana i sam jug regiona ali se veća količina za sada ne očekuje. Sa sinoptikom koja se tih dana okekuje nad košavskim delom regiona će ponovo jačati jugoistočni vetar koji će sredinom nedelje na udare biti jak, posebno na jugu Banata.

Dnevni maksimumi i dalje iznad proseka i trebali bi se kretati od +7 do +15 stepeni Celzijusa. Hladnije bi moglo biti na samom istoku Srbije uz Vlašku niziju u Rumuniji gde bi u zavetrini košave preovađivalo tmurno uz maksimume od +3 do +6 stepeni Celzijusa.

Oko 03.03. ciklon bi oslabio i odmakao dalje na jug, dok bi ka nama jačalo polje anticiklona. Sve do oko 06.03. se očekuje pretežno suvo i relativno toplo vreme. Oko 06.03. ansamble niz ECMWF-a počinje da simulira moguće zahlađenje ali o njegovom intenzitetu u ovom momentu nema smisla spekulisati jer se ne zna ni hoće li se ono uopšte realizovati.

Oko 06.03. ECMWF ponovo simulira prelazak vetrova na istočne. Kako su poslednje dve simulacije na kraju zavrišle bez okretanja vetrova na istočne videćemo hoće li se ova simulacija održati i kakve će to posledice imati na troposfernu cirkulaciju.

Za sada posle 06.03. stoiji signal za građenje jakog anticiklona u visokim geografskim širinama ali u ovom momentu barem do tog datuma njegov položaj i osa orijentacije glavninu hladnoće šalju istočnije od nas. Nadam se da će tako i ostati, jer bilo kakvo jače zahlađenje sada ne može doneti ništa dobro, vegetacija se već odavno pokrenula i šteta od hladnoće i mraza bi bila ogromna.

Na žalost posle ovako toplog februara, a imajući u vidu trenutni sinoptički trend jače zahlađenje se tokom marta ne može isključiti. Narednih dana svakako relativno toplo, dok prve naznake mogućeg zahlađenja počinju da se naziru oko 06. marta.

