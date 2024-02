DETALJNA PROGNOZA ZA SRBIJU: Temperaturni ekstremi i pljuskovi, drastično pogoršanje moguće od ovog datuma

U SREDU ređa pojava padavina. Zatim do petka uveče suvo. Od petka jako južno strujanje uz razvijanje sekundarnog ciklona. Za vikend toplo uz čestu pojavu kiše i moguće pljuskove. Sneg samo preko 1.200 metara nadmorske visine. Od nedelje kratkotrajno poboljšanje dok je oko 27. februara moguće novo pogoršanje.

Foto: Novosti

U sredu promenljivo oblačno uz ređu pojavu prolazne kiše ili pljuska. Sneg samo preko 900mnv. Dnevni maksimum od +5 do +13 stepeni Celzijusa.

U četvrtak posle hladnog jutra u toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar u okretanju na južni smer. Minimum od -2 do +4, a maksimum od +8 do +15 stepeni Celzijusa.

Od petka će uz uticajem sekundarnog ciklona nad širim prostorom Jadrana i severne Italije uslediti dalje jačanje južnog strujanja te će uz povećanje oblačnosti tokom dana kiše i pljuskova biti uz obalu Jadrana, posebno nad Dinaridima, kao i na jugozapadu, zapadu i ponegde na severozapadu regiona. Biće još toplije uz dnevni maksimum od +8 do +20 stepeni Celzijusa.

Duvaće jak, uveče na planinama na udare i olujan južni vetar, jaka i vrlo jaka topla košava, a duž Jadrana jak jugo.

Za vikend promenljivo oblačno, relativno toplo i nestabilno uz čestu pojavu kiše i pljuskova, ali biće i sunčanih intervala. U subotu će još uvek duvati vrlo jak južni vetar koji će u nedelju slabiti. Na visokim planinama BiH i Crne Gore, preko 1200mnv u nedelju vlažan sneg. Dnevni maksimum i dalje znatno iznad proseka i trebao bi se kretati od +7 do +17 stepeni Celzijusa.

Početkom sledeće nedelje kratkotrajno poboljšanje, dok se oko 27.02. računa na novu, sekundarnu ciklogenezu, ovog pouta, nad zapadnim Sredozemljem, dok bi u isto vreme nad zapadom Rusije moglo jačati polje anticiklona.

Ovakav sinoptika bi ponovo uslovila jačanje jugoistočniog vetra, posebno u košavskom području, ali detalji oko temperature vazduha i mogućih padavina će zavisiti od tačnog položaja ta dva sistema. Najhladniji je za sada GFS koji otvara put za prodor hladnog vazduha sa istoka, ali ostali proračuni to za sada ne podržavaju.

Od petka pa do ponedeljka pod uticajem sekundarnog ciklona vetrovito, relativno toplo uz kišu povremeno. Nad Dinarskim planinama, posebno u potezu od Mostara do Ulcinja uz jak orografski efekat te se tamo očekuje od 150mm do 280mm taloga.

(Alo)