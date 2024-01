KONKURS ZA PUTOPISCE STARIJE OD 60: Udruženje građana "Snaga prijateljstva" - Amity bira najbolji rad i pobednike vodi na put

DESETU godinu za redom, Udruženje građana "Snaga prijateljstva" - Amity poziva starije sugrađane da učestvuju na konkursu za "Draganovu nagradu" za najbolji putopis starijih osoba.

Foto: Amity

Konkursom nagrađuju najbolje putopisne radove u pet kategorija: najbolja ženska putopisna priča, najbolja muška putopisna priča, najbolja priča o putovanju po Srbiji, najbolja priča o putovanju u inostranstvo i najbolja putopisna pesma.

Uslovi za učestvovanje na konkursu su da autor, odnosno autorka ima najmanje 60 godina, da u zaglavlju prve strane navede kojoj od pet kategorija rad pripada, da putopisni rad bude maksimalne dužine do pet kucanih strana, font slova Times New Roman 12. Ukoliko neko piše rukom, mora biti napisano čitkim štampanim slovima. Autori mogu poslati samo jedan putopisni rad i to onaj koji nisu već slali na neki od ranijih konkursa.

Na kraju rada potrebno je napisati podatke o autoru/ki: ime i prezime, datum rođenja, zanimanje u aktivnom periodu života, adresa stanovanja, telefon fiksni i/ili mobilni, e-meil adresa.

Nagrađeni i posebno pohvaljeni putopisni radovi bi'e objavljeni u štampanoj publikaciji i na internetu, pa stoga učesnici na kraju rada moraju da naznače da li su saglasni da se, ukoliko uđe u izbor, njihov rad i objavi.

Konkurs traje od 1. januara do 1. marta 2024. godine.

Putopisne radove treba poslati na adresu: Amity, ulica Pariske komune 1/12, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: "Za konkurs" ili elektronskim putem na mejl adresu: mira@amity-yu.org, takođe sa naznakom u nazivu pisma "Za konkurs".

Žiri će odluku saopštiti 1. maja 2024. Za autore najboljih putopisnih radova u svih pet kategorija i njihove prijatelje, u toku juna ili oktobra 2024. godine biće organizovano nagradno putovanje po Srbiji. Svi učesnici Konkursa će biti pozvani na književna druženja koja će biti organizovana u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, i na kojima će se predstaviti autori putopisnih radova.

- Ovom inicijativom doprinosimo promociji aktivnog, zdravog, dostojanstvenog i kreativnog starenja u Srbiji - kažu u Udruženju Amity.

Na dosadašnjim konkursima učestvovalo je 1.102 autora starih 60 i više godina iz Srbije, bivših jugoslovenskih republika i još 10-tak zemalja sa svih kontinenata gde žive naši ljudi. U devet publikacija objavljeno je 257 najboljih putpisa.