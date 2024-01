GRUJIČIĆEVA IZNELA NOVE DETALJE O MARICI MIHAJLOVIĆ: Bilo je grešaka, postoje zaposleni koji su potvrdili reči porodilje

NAKON ispovesti Marice Mihajlović i Jelene Ivković, koje su hrabro podelile svoja iskustva o akušerskom nasilju, javnost u Srbiji sada sve više postavlja pitanja o stanju u porođajnim salama.

FOTO: Privatna arhiva

Ovaj ozbiljan problem privukao je pažnju ne samo građana već i nadležnih institucija, a broj optužbi za neprimereno ponašanje medicinskog osoblja u porođajnim salama beleži zabrinjavajući porast.

Slučaj doktora iz Sremske Mitrovice, čije postupke je istraživala inspekcija Ministarstva zdravlja, nalazi se u fokusu javnosti. O tome šta su otkrili i kakve su mere preduzete, kao i zašto Lekarska komora Srbije ostaje nema u vezi s ovim slučajem, u emisiji "Uranak" na televiziji K1 govorila je ovog jutra ministarka zdravlja, prof. dr Danica Grujičić.

- Izvršen je unutrašnji stručni nadzor, koji nije dao svoj zaključak. Naime, kolege koje su obavljale stručni nadzor tražile su da svi učesnici, uključujući i načelnika odeljenja, kao i svi prisutni tokom porođaja, daju izjave. Oni su dostavili izjave, ali inspekcija još uvek nije donela svoj zaključak. Danas su im postavljeni rokovi da dostave sve izjave, nakon čega će inspektorka Ministarstva zdravlja izneti svoje mišljenje. Ipak, u ovakvim situacijama uvek je preporučljivo sprovesti objektivan stručni nadzor.

Foto Promo Beta/Amir Hamzagić

- Republička stručna komisija za ginekologiju i akušerstvo preporučuje sprovođenje nadzora na osnovu spiska nadzornika koji radi u skladu sa zakonom komore. Biće odabrana tri nadzornika koji će imati dve nedelje vremena da sastave izveštaj. Sa druge strane, primetili smo da je doktor priveden i da će biti pokrenut postupak. Detalji same istrage nisu potpuno poznati, pa se ne bih izjašnjavala dok ne dobijem kompletnu informaciju. Antikorupcijski tim je intervenisao i smatrao da su potrebne dodatne analize, a trudiću se da se to završi tokom ove nedelje. Kada dobijem zvaničan izveštaj stručnog nadzora, tada ću imati sve informacije o tome da li je postupano u skladu sa pravilima ili ne. Postoje zaposleni koji su potvrdili sve što je izjavila porodilja. Komplikacije su uobičajene u porođaju, koji je prirodno medicinsko stanje. Nažalost, uvek postoji mogućnost komplikacija. Česi su zatvorili sva porodilišta koja imaju manje od 300 porođaja godišnje. Sremska Mitrovica ima veći broj porođaja, što ukazuje na iskusne stručnjake. Iako je najbolje sprečiti komplikacije, u slučaju da dođe do njih, osoba koja radi mora zadržati apsolutnu mirnoću i ne podleći panici. Šta se tačno dešavalo tamo, saznaćemo kada se spoljna stručna kontrola izjasni – rekla je Danica Grujičić.

FOTO: Privatna arhiva

U slučaju Marice Mihajlović napravljeno nekoliko grešaka

- Ovde se pojavilo nekoliko grešaka. Kada već dođe do komplikacija, smatram da su kolega i dežurna ekipa morale odmah obavestiti direktora bolnice, koji je inače ginekolog, u roku od jednog sata o tome šta se dogodilo. Unutrašnja stručna kontrola je trebalo da se sprovede narednog dana, a ne tek kada su se informacije pojavile na društvenim mrežama. Ne možemo čekati da se informacije pojave na mrežama; moramo sami reagovati na takve komplikacije.

Foto: Fejsbuk/Marica Mihajlovic

- Ako dođe do incidenta, Ministarstvo zdravlja će sada izdati odgovarajuću instrukciju, prema kojoj, u slučaju neželjenog medicinskog događanja, direktor ustanove mora biti obavešten unutar jednog sata, a ja kao ministar unutar dva sata. Pre nego što informacije procure na društvenim mrežama, treba da znamo tačno šta se desilo i da imamo prave informacije o tome. Nažalost, kolege su čekale da se informacije pojave na društvenim mrežama, stvarajući utisak da se nešto pokušava prikriti. Doktori se često štite međusobno, ali mora postojati granica te zaštite. Obaveza im je obavestiti direktora, a zatim direktor treba da obavesti mene. Ključno je da svi budu obavešteni ukoliko se nešto neobično dogodi u bolnici, pogotovo ako je situacija tako tragična kao što je ovaj slučaj - kaže prof. dr Grujičić i dodaje da je doktor morao da referiše tokom jutarnjeg sastanka šta se dogodilo tokom dežurstva:

Foto: Fejsbuk/Marica Mihajlovic

- Postoje jutarnji sastanci na kojima se iznose sve informacije o događajima tokom jednog dežurstva. Pretpostavljam da je trebalo da kolega barem referiše o tome ujutru, s obzirom na to da je bilo poznato da je dete preminulo u ranim jutarnjim časovima. Mislim da je trebalo direktor da reaguje. Bio je dužan reagovati, sprovesti unutrašnju kontrolu i odmah izneti neko saopštenje - izjavila je ministarka.

Dodala je da nismo svi isti kada je u pitanju tolerancija na bol.

- Ženica čije je dete preminulo dobila je analgeziju, što znači da joj je prag tolerancije na bol bio niži. Neki ne žele primiti analgeziju i žele se poroditi potpuno prirodno, a to je takođe moguće. Ponekad se suočavamo s komplikacijama. Lepo je kada sve ide glatko, tada smo svi veliki doktori, ali kada se pojave komplikacije, eksperti se razlikuju od onih koji to nisu. Ko je tačno odgovoran u ovom slučaju, šta se dešavalo, šta se dogodilo u Vranju, na ta pitanja ne bi trebalo da odgovara samo unutrašnja, već i spoljašnja stručna kontrola – kaže ministarka zdravlja i dodaje da bi Republička zdravstvena komisija morala da napravi protokol po kome će se postupati u slučaju komplikacija:

- Očekujemo od Republičke komisije za akušerstvo i ginekologiju da izradi protokol stroge prakse za sve medicinske postupke, posebno one kod kojih se očekuje mogućnost komplikacija. Moraju se precizno propisati protokoli, iako svaki slučaj ima svoje specifičnosti, kako bi se obezbedila pravilna procedura. To se uči tokom specijalizacije, ali moraju postojati opšta pravila koja će svi poštovati - navela je.

FOTO: Privatna arhiva

Ističe da su nasilje bilo koje vrste, upotreba neadekvatnih izraza i nepoštovanje pacijenta nedopustivi.

- Važno je da poštujete ženu, jer ona iz bilo kog razloga možda ne može da se napne. Svi smo različiti i ne smete vređati. Kada dođe do komplikacija, nije mi jasno zašto je problem pozvati još nekog od kolega. Očigledno se nešto dešavalo. Posledica svega ovoga će biti da niko neće želeti da se specijalizuje za ginekologiju ili da se bavi porodilištem. Od sto najboljih studenata koji su primljeni u proteklom periodu, samo se jedan opredelio za opštu hirurgiju. O problemima se mora razgovarati i oni se moraju prijaviti direktoru. Inače ćemo se suočiti sa situacijom u kojoj niko neće želeti da se bavi ovim poslom. Greške i incidenti se dešavaju svuda u svetu, ali analiza ovih situacija može vam pomoći da sprovedete preventivne mere.

Ministarka je kazala da tamo gde postoji mogućnost da pratilac i porodilja budu izolovani, naravno da to treba omogućiti.

- U nekim bolnicama postoje porođajne sale koje su zajedničke, te nije moguće prisustvo pratioca zbog drugih žena. Smatram da treba u svakoj bolnici omogućiti prisustvo pratioca tokom porođaja. Ova mogućnost bi trebalo da bude dostupna bez finansijske nadoknade. Psihološki momenat je izuzetno važan u svim bolestima, posebno kod porođaja i trudnoće. Naravno, potrebno je obezbediti određene uslove za porođaj, jer nije realno dovesti muškarca u salu gde se četiri žene porađaju.

Pored akušerskog postoji i gerijatrijsko nasilje

- Ko određuje ko ima pravo na koliko godina života? Kako se menja odnos prema porodiljama, isto tako se mora menjati i prema starijim sugrađanima. Na domaće vaspitanje ne mogu direktno uticati, ali obrazovanje u vrtićima, školama i radnim organizacijama može imati ključnu ulogu. Trebalo bi sankcionisati one koji se ponašaju grubo. Ako direktor nije upoznat da se nešto dešava, onda su načelnici ti koji moraju da budu upućeni. Svi oni ćute, ali onda moraju da budu svesni da će preuzeti odgovornost. Da bi se nešto postiglo, moramo promeniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je neprikladan, kao i zakon o radu. Po postojećem zakonu o radu, nemate mogućnost da nagrađujete one koji vode klinike ili domove zdravlja, a da sankcionišete one koji ne obavljaju svoj posao. Trebamo razmotriti učinak i analizirati broj otkrivenih bolesti u ranim fazama, što može smanjiti troškove lečenja tih pacijenata. Ovo je zaduženje Republičke zdravstvene komisije - dodaje ministarka zdravlja.