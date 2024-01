KOLEGE SU PADALE U NESVEST KAO KIŠA: Radnica aleksinačke firme u kojoj je došlo do trovanja za "Novosti"

SVE se desilo pred kraj druge smene. Počeo je da se oseća miris lepka, a radnici su počeli da padaju u nesvest kao kiša, čak su ih i policajci vozili u bolnicu jer nije bilo dovoljno vozila Hitne.

Ovako za naš portal priča jedna od radnica fabrike "Magna" iz Aleksinca gde je sinoć došlo do trovanja 104 radnika.

-Ja sam krenula u treću smenu, autobus nas je dovezao do fabrike, ali su nas odmah vratili i rekli nam da ne možemo da uđemo, da je došlo do trovanja.

- Koliko smo čuli, neka druga firma je dolazila i lepila nešto u toj prostoriji, mislim da je u pitanju tepih, on je bio ispred kada smo došli sinoć na posao. Pretpostavljamo da je došlo do isparavanja lepka i da se to širilo kroz ventilacione cevi - objašnjava ona.

Kaže da oni nisu prisustvovali događaju jer se incident dogodio u prethodnoj smeni, te da su se preko kolega informisali o svemu - kaže radnica i dodaje:

- Mi iz treće smene nismo ni izašli iz autobusa, rekli su nam da se vratimo. Zvali smo kolege koje su bile u bolnici. Pričali su da je bilo strašno, da su ljudi padali u nesvest, da su kašljali, imali bolove u grudima. Jutros smo se čuli ponovo sa nekim od njih. Tragedija je mogla da bude i mnogo gora, Bogu hvala da su svi dobro!