U KASARNE NA ČETIRI MESECA: Generalštab Vojske Srbije pokrenuo inicijativu da se reaktivira zakon o obaveznom služenju vojnog roka

Generalštab je predlog podneo u "cilju podizanja odbrambenih sposobnosti Vojske Srbije, kroz podmlađivanje i unapređenje popune i obučenosti aktivnog i rezervnog sastava"

Foto: Ministarstvo odbrane

GENERALŠTAB Vojske Srbije juče je zvanično pokrenuo inicijativu da se ukine odluka o suspenziji obaveznog služenja vojnog roka i reaktivira zakon koji definiše obavezno služenje vojnog roka koji bi trajao do četiri meseca, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ovaj predlog najvišeg stručnog i štabnog organa za pripremu i upotrebu Vojske Srbije (VS) u miru i ratu je upućen predsedniku Republike i vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću, i dalje na raspravu u Narodnoj skupštini, kada ona bude formirana.

Vojska Srbije Predviđeno je da osnovna obuka traje 120 dana

Generalštab VS je predlog podneo u "cilju podizanja odbrambenih sposobnosti Vojske Srbije, kroz podmlađivanje i unapređenje popune i obučenosti aktivnog i rezervnog sastava".

- Predlog Generalštaba VS dolazi nakon detaljnog razmatranja opšte bezbednosne situacije i savremenih izazova sa kojima se suočava Republika Srbija kao vojno neutralna zemlja, koji su nametnuli potrebu za prilagođavanjem modela popune Vojske Srbije, a koji bi omogućio jačanje ukupnog regrutnog potencijala i osposobljavanje većeg broja građana za odbranu naše zemlje - stoji u saopštenju Ministarstva odbrane.

Ministar odbrane Miloš Vučević ukazuje da je Vojsci Srbije neophodno popunjavanje rezervnog sastava.

- Nama 13 generacija nije ušlo u sastav VS jer nije bilo obaveznog vojnog roka. Naše bezbednosne potrebe su da imamo nove regrute koji su uvek spremni da čuvaju državu. To nije samo potreba koja je karakteristična za Srbiju, mnoge evropske države aktiviraju obavezni vojni rok - rekao je Vučević.

Foto: Ministarstvo Ministar odbrane Miloš Vučević sa vojnicima

Iako je reč o inicijativi o kojoj tek treba da se odlučuje, Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane se spremaju za njeno sprovođenje.

- Nama je potrebno određeno vreme da se infrastruktura pokrene, da kasarne budu pripremljene, da regrutni centri opet rade u tom nivou. Potrebno je da imamo novo regrutovanje rezervnog sastava, bolju popunjenost, obučenost. Profesionalni sastav Vojske Srbije ostaje naravno najdominantniji kao nosilac ključnih aktivnosti Vojske Srbije - naglasio je Vučević.

Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka je u januaru 2011. potvrdila Skupština Srbije, glasovima 133 od 135 prisutnih poslanika. To je bio vrhunac procesa započetog 2000. od kada je više od 200.000 punoletnih muškaraca zamenilo vojnu obuku služenjem vojnog roka u civilu u javnim ustanovama. Kasarne su napuštene, i prepuštene ruiniranju. Procenjuje se da je od 2011. do 2022. VS izgubila oko 500.000 rezervista, najviše zbog prekoračenja starosne granice, a godišnje je umesto 20.000 regruta u VS je stizala popuna od oko 1.000 dobrovoljaca. To je opravdavano porfesionalizacijom vojske, čije brojno stanje projektovano 2010. od 10.918 profesionalnih vojnika i 36.000 pripadnika mirnodopske vojske nije ostvareno.

Foto: Ministarstvo odbrane Vojsci trebaju i regruti i rezervisti

U maju 2022. predsednik Vučić je, na osnovu analiza Ministarstva odbrane i Generalštaba, izneo konkretan predlog o reaktiviranju obaveznog vojnog roka. Stručnjaci su napravili više modela koji se razlikuju po trajanju, potrebnim resursima i organizacionim promenama u sistemu odbrane. Tada je procenjeno je da je za osnovnu pešadijsku obuku potrebno 90 dana, a sadašnji predlog produžava taj period za još jedan mesec. Iskusni vojni stručnjaci svesrdno pozdravljaju aktuelnu inicijativu Generalštaba VS za vraćanje obaveznog roka.

- Vojni rok treba obavezno uvesti! Treba imati snagu da se takva odluka odobri, ali treba pored struke uključiti i javno mnjenje i anketirati ljude šta misle o tome. U ranijem periodu vojni rok se pokazao kao savršena odluka, posebno u smislu vaspitanja mladih generacija, kao i samostalnosti. Mnogi su iz vojske izašli kao bolji ljudi i spremniji za život. Vojni rok nikako ne bi smeo da bude manji od tri, ni veći od devet meseci. Neka granica između četiri i šest meseci je optimalna - kaže za "Novosti" general u penziji Ljubiša Diković, nekadašnji Načelnik generalštaba Vojske Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Podršku predlogu daje i general u penziji Dragan Paskaš, nekadašnji načelnik Generalštaba VSCG:

- Uvođenje vojnog roka je u suštini dobra ideja koja interesuje celu naciju, jer će njeni sinovi učestvovati u tome. Potrebno je više uključiti struku u ovaj kompleksan problem, a ne donositi odluke više politički, kao što je to bilo u slučaju ukidanja vojnog roka. Moraju se dobro definisati brojna pitanja, posebno vremenski period koji je potreban za obuku, jer nije isto obučiti pešadinca i tenkistu. Vremena su se promenila i uslovi za služenje vojnog roka dosta zahtevniji i komplikovaniji. Vojska je nekada bila najozbiljnija vaspitno-obrazovna ustanova i to treba da joj ostane glavna svrha. Zato sam, definitivno, za uvođenje vojnog roka.

PONOS OTADžBINE

INICIJATIVA za vraćanje obaveznog vojnog roka nije pokrenuta da bi se Srbija spremala za sukobe, naglašava ministar Vučević:

- Mislimo da je ovo nešto što je od koristi za celu državu, za celo društvo, a koristiće i tim momcima koji će sutra služiti vojni rok. Oni će se bolje osećati i biti korisniji članovi društva i ponos cele otadžbine i njihovih porodica.

PODRŠKA "ZAVETNIKA"

SRPSKA stranka Zavetnici podržala je inicijativu za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka i pozvala Ministarstvo odbrane i Vladu Srbije da što pre pripreme potrebnu zakonsku regulativu.

- Obnavljanje redovnog služenja vojnog roka bi, pored poboljšanja bezbednosne situacije, pozitivno uticalo na vraćanje sistema vrednosti i etike kod mladih generacija i na razvoj srpskog društva u celini - saopštili su Zavetnici.