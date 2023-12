„DUNAV“ I OVE GODINE OBRADOVAO DECU NOVOGODIŠNJIM PAKETIĆIMA

PRAZNICI su vreme darivanja i radosti. Treba izmamiti osmeh na lice svoj deci i učiniti da osete prazničnu magiju. Upravo je to ono što pokreće novogodišnji „Dunav osiguranje“ karavan u okviru kojeg će do Božića biti podeljeno čak 4.150 poklon paketića deci iz cele zemlje.

Siniša Dučić i Milo Marković/Foto: Tanjug

Prva stanica novogodišnjeg karavana je Univerzitetska dečija klinika u Tiršovoj. Deda Mraz je u ime „Dunav osiguranja“ obradovao 70 hospitalizovanih devojčica i dečaka.

- Oni svake godine otprilike u ovo vreme obraduju naše pacijente i zaposlene na dečijoj klinici - kaže Siniša Dučić, direktor Dečje bolnice u Tiršovoj. - Ovo je već postala tradicija i već više od 10 godina prijatelji iz ’Dunav osiguranja’ donose paketiće za naše pacijente, ali ne samo to – vrlo često učestvuju u donatorskim akcijama za lečenje dece. Zato želim od sveg srca da zahvalim rukovodstvu ’Dunav osiguranja’ na ovom lepom gestu i na pažnji koju su posvetili našoj deci i našim zaposlenima - kaže Dučić.

Kompanija „Dunav osiguranje“ je oduvek posvećena društveno odgovornom poslovanju i zato je ova akcija dragocena prilika da se, sa iskrenim osmesima na dečjim licima, završi i ova godina. „Dunav“ je želeo da ulazak u novu 2024. godinu pamte i naši najmlađi sugrađani kojima je u ovim danima pažnja najpotrebnija.

Foto: Tanjug

U ime Kompanije „Dunav osiguranje“, obratio se Milo Marković, član Izvršnog odbora:



- Prva stanica našeg karavana je dečja klinika Tiršova, gde delimo 70 paketića. Koristim priliku da se u ime ’Dunav osiguranja’ zahvalim kolektivu Tiršove, a da mališanima i njihovim roditeljima poželim srećne novogodišnje i božićne praznike. Da što pre izađu odavde, da što pre odu u svoje domove, da ih prati dobro zdravlje, da rastu brzo, da odrastaju polako, da što više uživaju u svom detinjstvu i da ostvare svoje snove, a Kompanija ’Dunav osiguranje’ biće kao i do sada tu da ih podrži u svemu tome.

Što se tiče pomoći i podrške našim najmlađima, to su aktivnosti na koje se Kompanija ’Dunav’ uvek sa posebnom radošću odaziva. To su mali, ali već veliki ljudi, to su već sada veliki budući šampioni i šampionke - zaključuje Marković.

Foto: Tanjug

I tu nije kraj. Da bi magija bila potpuna, „Dunav osiguranje“ je za sve mališane i njihove roditelje omogućilo nezaboravno praznično iskustvo – porodica na okupu i besplatna vožnja Magičnim „Dunav“ karuselom u okviru manifestacije „Zimska bajka“ u Savskom parku.

Uostalom, dajmo reč deci:

- Meni je Zimska bajka mnogo lepa i mnogo mi se sviđa ovde - kaže Marta Mitrović, predstavnica devojčica okupljenih na ovom bajkovitom druženju, i dodaje:

- Pozdravljam sve drugare, dođite u Zimsku bajku, jer vas ovde čeka besplatna zabava i druženje. Moj siguran prijatelj je ’Dunav osiguranje’, ni ove godine me nije izneverio.

Foto: Tanjug

I dečaci nisu skrivali utiske sa druženja na Zimskoj bajci.

- Bilo mi je baš lepo danas. Vozili smo se na karuselu, svidelo mi se mnogo, Deda Mraz mi je dao paketić i bilo je baš lepo. Ja bih voleo da ’Dunav osiguranje’ opet i sledeće godine organizuje nešto ovako lepo - pojašnjava svoje želje Aleksa Sretić.

Novogodišnji karavan, koji će stići do mališana iz 130 ustanova širom Srbije, kruna je brojnih aktivnosti posvećenih brizi o najmlađima koje Kompanija „Dunav“ organizuje u okviru projekta „Prijatelj od detinjstva“. Praznici su idealno vreme za jačanje prijateljstva, poručuju iz Kompanije i pozivaju vas da zajedno unesete prazničnu magiju. Srećni praznici!