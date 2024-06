FELJTON - PROCES PREKRAJANJA GRANICA KONTROLIŠU TRGOVCI DROGE: Vlasnici najveće količine zaplenjenog kokaina bili kosovski Albanci

PREMA podacima međunarodnih specijalnih službi, kosovski Albanci strogo kontrolišu trgovinu narkoticima i izvan Evrope.

Bin Laden se razišao sa Amerikancima zbog kontrole švberca narkotika , Foto Profimedija

U Karipskom moru, na trgovačkom brodu Čajna briz, bila zaplenjena neverovatna količina droge čija je vrednost, prema mišljenju stručnjaka Interpola, veća od 400 miliona funti sterlinga, po cenama na „crnom tržištu“.

Kokainski prah bio je upakovan u bezbrojne džakove od po 20 kilograma i skriven u potpalublju. Čak je i pripadnike vojne mornarice sa britanske fregate Marlboro, koji su do tada videli čuda i pokore, i koji su zaplenili ovaj smrtonosni tovar, zapanjila do tada neviđena količina kokaina. Ali, začudili su se još jednom - kada se ispostavilo da vlasnici tovara nisu Latinoamerikanci, već kosovski Albanci.

Svaki komentar je izlišan. Evropski narko-dileri su poslednjih godina, odstupajući pod navalom drskijih i jačih konkurenata, postali sitni potrošači narkotika, zadovoljavajući se preprodajom malih količina heroina po diskotekama i noćnim barovima. Pa šta, tako im i trebai Nije slučajno što se u staroj dobroj Engleskoj gorko šale da će Velika Britanija vrlo brzo postati kolonija zemalja u razvoju. Ta sudbina, uostalom, u XXI veku čeka i Francusku, i Nemačku, i Rusiju, i druge evropske države, a usled kolosalnog ulaska narkotika i navale muslimanske narko-mafije. Treba pomenuti da su svojevremeno etnički Albanci ušli u pravoslavnu Srbiju kao imigranti. Srbi su, kao dobrodušni i gostoljubivi ljudi, prihvatili ovaj narod na svojoj teritoriji. Ali kroz nekoliko decenija, praunuci tih Srba žestoko su platili kratkovidost svojih pradedova. Danas su Srbi faktički isterani sa sopstvene teritorije, ili fizički uništeni. Zato je fakt osvajanja evropskih zemalja objektivna realnost. Ima razloga za duboko razmišljanje.

TO POLITIČARI iz senke, koje podržava narko-mafija, odlično razumeju, iznoseći ambiciozne planove o svetskoj dominaciji. Na prvi pogled, ovakvo tvrđenje čini se fantastičnim. U samoj stvari narko- mafiozni monstrum postoji, on je realan. On je čak realniji od aveti komunizma koja je do nedavno ,,lebdela“ nad svetom. Primer delatnosti kosovskih narko-dilera ubedljivo svedoči o tome da narko-mafija ne samo da vlada na crnom tržištu, nego se i aktivno upliće u svetsku politiku, prekrajajući mapu Evrope na svoju ruku. Narko-mafija aktivno utiče na delovanje najvećih političara, državnika, na usvajanje odluka u najvažnijim međunarodnim organizacijama, među kojima je i NATO. Nije nikakva tajna da je od raketiranja i bombardovanja Srbije imala koristi samo muslimanska enklava, i teroristi i borci tzv. Oslobodilačke vojske Kosova koji su stajali iza nje. Bombardovanje Srbije je udarac, kako god to izgledalo neobično, pre svega po interesima Izraela u Evropi i na Bliskom istoku. Sve je očigledno: učvršćuje se muslimanska enklava, koja se tajnim nitima provlači do Palestine i Libana. A te tajne niti su toliko očigledne, da prosto čudi kratkovidost savremenih političara koji su tako lako uhvaćeni na udicu kosovske narko-mafije.

Uzgred rečeno, jedna od enklava narko-mafije bila je Čečenija. Ova ,,slobodna“ teritorija, koju donedavno nije kontrolisao niko (sem bandita), bila je odlično mesto za stvaranje velikog poligona za prikupljanje i docnije rasprostranjenje narkotika po Rusiji i istočno- evropskim zemljama - Poljskoj, Češkoj, Litvaniji, Latviji, Estoniji, kao i po Skandinaviji.

U ,,USTANIČKU“ Čečeniju potegli su najrazličitiji avanturisti i kriminalci tipa Hataba (Emir ibn al-Hatab). „Crni Arapin“, kako su ga nazivali ratnici, pre nego što je postato general aktivno je učestvovao u trgovini narkoticima i belim robljem. Veliko bogatstvo njegove porodice nije dar Alaha, nego su ga stvorili preprodaja narkotika, otmice ljudi (posebno devojaka za hareme), i dece radi presađivanja donorskih organa prebogatim klijentima. Porodica, inače, aktivno trguje oružjem, između ostalog i sa SAD.

Kada je Federalna ruska armija Hatabu „stala na žulj“, on je zbog „ideoloških razloga“ počeo ,,sveti“ rat potiv nevernika u Čečeniji. Uostalom, pre toga je vojevao u Avganistanu, a zatim u Iraku, u vreme kada je tamo počela operacija „Pustinjska oluja“.

Njegovi krvavi tragovi ostali su u Izraelu, u Jugoslaviji, i u pakistanskim logorima avganistanskih mudžahedina. Na prvi pogled nije čak jasno ni protiv koga je on ratovao. To je bila sovjetska vojska u Avganistanu, američki Ramboi u Iraku, Jevreji u Palestini i Albanci na Kosovu.

Na prvi pogled ovo izgleda kao hobi psihopate kome je svejedno gde će i s kim da ratuje i koga i kako da ubija. Ali, „Crni Arapin“ ne bi bio bogat čovek da nije sledio sopstvene ciljeve u svim ovim međunarodnim konfliktima. Uzimajući učešća u „zlatnom polumesecu“ - Avganistan, Pakistan i Iran - on je štitio interese proizvođača narkotika, a u Iraku, na Kosovu i u Čečeniji glavne kanale prolaska „bele smiti“. Evo kako sada sve staje na svoje meslo: ovog kriminalca nisu pokretale velike ideje, nego ogoljeni trgovački interes.

TVRDNjE da su basnoslovna bogatstva nekadašnjeg glavnog međunarodnog teroriste Osama ben Ladena imale ukus narkotika, ima osnova: veliki deo dejstava sudanskog milionera bio je povezan sa Avganistanom. Njegovi postupci sredinom 80-tih godina čine se vrlo nelogičnim. Već tada vrlo bogat i preduzimljiv, ben Laden ostavlja rođacima veliki porodični biznis - izgradnju puteva na Arabijskom poluostrvu, kao i farmaceutsko preduzeće El Sifa u Kartumu, i glavom bez obzira uleće u Avganistan da se bori sa sovjetskim snagama.

Ben Laden se tom prilikom ničega nije gnušao: sam je aktivno učestvovao u kaznenim ekspedicijama sa svojim omiljenim automatom ,,kalašnjikov“, vrbovao najamnike i, što je najvažnije, neprestano sarađivao sa predstavnicima američke CIA u njihovom glavnom štabu u Lengliju. Ben Laden je često boravio u Peševaru, glavnom centru avganistanskih mudžahedina, gde su bili koncentrisani logori za obuku, obaveštajna služba i služba pozadinskog obezbeđenja. Ipak, aktivni borac i agent CIA imao je još jednu posebnu, tajnu brigu - to je izvlačenje novca od proizvođača i trgovaca narkoticima. Obratite pažnju: sudanski milioner uzima učešća i u „zlatnom polumesecu“, najvažnijem regionu proizvođnje narkotika. Ben Laden sa oružjem u rukama štiti interese arapske narko-mafije u Avganistanu i Pakistanu.

A kada se pretnja nadvila nad Iranom, takođe važnim izvorom narkotika, Ben Laden naglo menja svoje stavove. Američki agent od početka operacije „Pustinjska oluja“ postaje glavni neprijatelj Amerike. Osam ne samo da verbalno istupa protiv američke agresije, on i aktivno deluje. Američka CIA okrivljuje Ben Ladena za izvršenje niza terorističkih napada u jemenskim hotelima, gde je bila smeštena američka pomorska pešadija, i u kasarnama Hobar Tauers u Saudijskoj Arabiji. Posledice ovih akcija su veliki broj ubijenih Amerikanaca, dok ih je preko 500 bilo ranjeno. Tako velike gubitke SAD nisu pretrpele još od vremena Vijetnamskog rata. Sudanski milioner na savesti je imao i mnoge druge terorističke akte.

Ekspanzija imigranata

U EVROPI je faktički započeo novi proces prekrajanja granica, tiho zauzimanje životnog prostora. Uz to ovaj proces aktivno, mada u tajnosti, podržavaju izvesni nemački političari, zaboravljajući gorke lekcije iz istorije i ono najvažnije - da je sama Nemačka danas faktički podvrgnuta muslimanskoj ekspanziji. Za sada to nije sasvim primetno, ali proces se razvija i sredinom XXI veka broj imigranata će u toj zemlji sačinjavati jednu trećinu stanovništva!

