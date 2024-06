(FELJTON) NARKO-MAFIJA DIKTIRA PRAVILA IGRE NA KOSOVU: Uz pomoć dolara zarađenih švercom heroina, tzv. OVK skinuta sa spiska terorista

NARKOMANIJA se naziva kugom XX veka. Ali, ako je u srednjem veku kuga uništavala samo zasebne oblasti i delove sveta, narkomanija danas zahvata čitav svet.

Prodavci droge su počeli da se upliću u državne i međunarodne procese, Foto Profimedija

Prema podacima Uneska od ove bolesti svakodnevno umire nekoliko stotina hiljada ljudi. I, ako je kuga faktički masovno uništavala čitave gradove i sela, narkomanija donosi smrt pojedinačno - svakom čoveku ponaosob. Svaki od njih muči se i umire odvojeno od drugih, neprimetno napnštajući ovaj svet. Ipak, nesreća svakog od njih i svih zajedno nije manje tragična.

Danas su u borbu sa narkomanijom uključeni ogromnni potencijali svetskih država: organi pravosuđa, medicinari, naučnici, političari itd. Nažalost, rezultat ovih grandioznih zajedničkih napora je minimalan. Epidemija narkomanije se raširila po čitavom svetu, uništavajući sve više i više ljudi.

Tačnih podataka o broju onih koji upotrebljavaju narkotike, koji su sebe osudili na mučenje i smrt, za sada gotovo da nema. Međutim, prema ocenama raznih sručnjaka, ova cifra dostiže od 50 do 100 miliona ljudi u svetu. Što se tiče broja osoba koje koriste narkotička sredstva u Rusiji, zvanični medicinski podaci pokazuju cifru od 270.000 ljudi. To su oni koji su se već obraćali lekarima i lečili se pod dijagnozom ,,narkomanija“. Što se tiče potencijalnog broja korisnika narkotika u Rusiji, on je, po ekspertskim ocenama dobijenim uz pomoć četiri metode uzorkovanja, početkom 1999. godine iznosio oko dva i po miliona ljudi. U SAD otprilike 12 miliona ljudi redovno upotrebljava narkotička sredstva, ali zvanični podaci su evidentno umanjeni.

ZAŠTO se, uprkos svakom zdravom razumu, sve više ljudi podvrgava smrtnoj opasnosti?

Odgovor na to pitanje je prilično složen, a pošto je čovek neprestano izložen najrazličitijem negativnom dejstvu sredine koja ga okružuje, on ima i psihološku dimenziju. Narkotik dopušta da se privremeno boravi u svetu iluzija, gde nema teških problema svakodnevice. Ali već sutradan, ovi problemi se udvostručuju, a ponekad i višestruko narastaju. Ali to je sutra, a danas hoću da ,,uživam“. Ovom ljudskom slabošću vešto su se okoristili oni koji zarađuju ogroman novac na ljudskoj nesreći. A danas su se nekada razjedinjeni sitni trgovci narkoticima udružili u moćnu međunarodnu narko- mafiju. U mnogim državama sveta deluju dobro organizovane grupe dilera, koje su razradile zaokružen ciklus rasprostranjivanja i upotrebe narkotika. Narkomanija je u međuvremenu počela aktivno da se uplić u politički život i u državne i međunarodne procese. Pitanje kako do ovoga dolazi razmotrićemo na primeru kosovske krize u Jugoslaviji.

Koliko god da je, na primer, delatnost kolumbijske narko- mafije dobro poznata, i koliko god da se sa njom prilično aktivno, mada ne uvek i sa značajnim rezultatima, bori specijalna služba SAD-a, toliko je nagli porast uticaja kosovskih narko-dilera na tržištu heroina bio brz i neočekivan, i mnogi još uvek ne mogu da shvate kako se to moglo dogoditi u civilizovanoj Evropi. U stvari, primer srastanja kosovske narko-mafije ne samo sa nacionalističkim albanskim krugovima, nego i sa predstavnicima političkog lobija SAD i nekih evropskih država, prosto zapanjuje.

ZANIMLjIVO je da su Oslobodilačku vojsku Kosova (OVK) donedavno upoređivali sa međunarodnom terorističkom organizacijom ,,Hezbolah“. U stvari, poređenje je bilo tačno, jer su one, u suštini, sestre bliznakinje. Ali, rukovodstvo OVK je umelo da pronađe tajne kanale uz pomoć kojih mu je pošlo za rukom da situaciju preokrene u svoju korist. Igralo se na dve dobitne karte: prva je - „crveni Milošević“, koga treba uništiti, i druga - novac, ogromne svote novca, dobijene od trgovine heroinom u Evropi.

Ovim novcem bili su kupljeni lobisti iz kruga uticajnih političara i žurnalista, koji su širokoj međunarodnoj javnosti nametali misao o tome da je Jugoslavija - nova imperija zla koju treba uništiti. Na ovaj mamac su se uhvatili mnogi. U svetu se, moglo bi se reći, svakoj logici uprkos, pokrenula najšira kampanja napada na Jugoslaviju u liku Miloševiča i zaštite albanske enklave, koja je još sasvim nedavno podržavala i nastavlja da podržava interese mnogih međunarodnih terorističkih organizacija antisemitske orijentacije. Ovakva metamorfoza u svetskoj politici dogodila se zahvaljujuči enormnoj novčanoj potpori od strane kosovske narko-mafije.

Miloševića su iskoristili kao crvenu krpu na koju se zaleteo prekookeanski bik.

„Poslednja tvrđava komunizma“ na evropskom kontitentu, kakvom se Jugoslaviju trude da predstave neki od svetskih političara, mnogima je zatamnila vidike.

Da bi se što bolje poverovalo u ovu fabrikovanu teoriju o narušavanju prava Albanaca, bile su privučene najbolje propagandističke snage. Na neviđene količine novca kosovskih narko-dilera skupljali su se analitičari, sredstva masovnih medija, pa i biznismeni. Što se kaže, nema toga ko se ne bi mogao kupiti za mnogo, vrlo mnogo para.

Zbog toga je ovakva međunarodna kratkovidost na početku čudila, a sada počinje prosto da plaši mnoge političare koji zdravo misle. Pred nama je činjenica da je praktično u središtu Evrope obrazovana mafiozna kosovska država koja je postala glavni izvoznik narkolika. O tome govore ne samo ruski organi bezbednosti, več i britanske specijalne službe, koje izražavaju izuzetnu bojazan i uznemirenost. Po njihovim operativnim podacima kosovska narko-mafija praktično kontrolise čitavo evropsko tržište heroina.

Zanimljivo je da se Velika Britanija danas sukobila ne samo sa međunarodnom narko- mafijom; ovde su, pod krilom pseudodemokratije, svili gnezda predstavnici najradikalnijih međunarodnih terorističkih organizacija.

Danas se mnogi u Evropi bave sledećim pitanjima: kako je bilo moguće da se sopstvenim rukama, za sopstveni novac, sopstvenim oružjem, na evropskom kontinentu stvori moćna muslimanska enklava ambicioznih novopečenih kosovskih političara. Odmah bih da objasnim: muslimansku enklavu treba shvatiti ne kao religiozni pojam, već pre kao mafijaško-političku formaciju. To je opasnije od trojanskog konja koji je brzopleto i nepromišljeno uvučen u Evropu.

Danas to već sasvim dobro shvataju mnogi ljudi u Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj i drugim zemljama. A sve do juče su im vidici bukvalno bili zaklonjeni. Sad su progledali. Ali, avaj, kasno. U centru Evrope već se nalazi agresivna, dobro naoružana armija Kosovara, koju je faktički stvorila i koju izdržava svojim novcem kosovska narko-mafija. Hajde da pogiedamo istini u oči: pa naravno da se ta armija neće sama raspustiti i neće samu sebe razoružati. Ona produžava da diktira pravila igre, kako u politici, tako i u ekonomiji.

To se naročito dobro vidi na primeru sfera uticaja u oblasti narkobiznisa kao najbudžetnije sfere kriminalne ekonomije u senci.

Treba podvući i to da je i evropska narko-mafija predala svoje pozicije na sopstvenom kontinentu bez borbe. Neverovatno je, ali je činjenica da su Evropljani ustuknuli pred udruženim naletom muslimanskih narko-dilera. I sada, ukoliko se pogleda na specijalnu mapu na kojoj su označene maršrute narko-trovaca, jasno se vidi da 80-90% narkotika stiže u Evropu iz Avganistana, Irana i Pakistana, preko pretovarnih punktova na Kosovu.

Zašto je to tako? Odgovor je prilično jednostavan: Na Kosovu je upaljeno zeleno svetlo, to jest put je sasvim slobodan za narko-trgovce. U drugim državama morate neprestano da prolazite tamošnje provere, rizikujući dragoceni tovar. Na Kosovu nema nikakvog rizika. Naprotiv, sve je tu da usluži prenosioce: transport, hoteli, adrese korisnika. Jednom rečju, obezbeđen je najviši servis, samo plati ,,zelembaćima“.

Progon Srba

NATO je na malu Jugoslaviju, tačnije na ono što je od nje ostalo, pokrenula ogromnu armiju savremenih bombardera i raketa. Kosovski narko-dileri su samo dodatno ubacivali novac u ogromnu lomaču svetskih problema. Sve se dešavalo pod maskom zaštite navodno narušenih albanskih prava. U isto vreme, činjenica da su Srbi danas faktički izbačeni sa svoje iskonske teritorije i da one koji su na njoj ostali uništavaju, nikoga na svetu, zapravo, ne uzbuđuje.

SUTRA: PROCES PREKRAJANjA GRANICA KONTROLIŠU TRGOVCI DROGE