Dve jednostavne navike u ishrani koje su povezane sa dugoročno nižom težinom
DIJETE, novi režimi ishrane, prelazak na zdravije navike - sve je to deo svakodnevice u potrazi za boljom formom i zdravljem. Ipak, nekad rešenje ne leži u tome šta jedemo, već u nečemu mnogo jednostavnijem.
U užurbanom savremenom životu, najbolji saveti za mršavljenje često su oni jednostavni, a najnovije istraživanje izdvaja dve takve navike: fasting (periodiččno gladovanje) tokom noći i raniji doručak.
Utvrđeno je da su rani doručak i rana večera, bez užina između, povezani sa nižim indeksom telesne mase (BMI) i nakon pet godina. Iako BMI nije savršen pokazatelj gojaznosti, rezultati istraživanja se uklapaju u sve veći broj istraživanja koja pokazuju da vreme kada jedemo utiče na zdravlje.
Naučnici smatraju da su rezultati povezani sa cirkadijalnim ritmovima - unutrašnjim biološkim časovnikom koji radi u ciklusu od 24 sata i reguliše kada je vreme za odmor, a kada za aktivnost.
-Naši rezultati, u skladu sa drugim studijama, ukazuju da produženi fasting može pomoći u održavanju zdrave težine, ako se kombinuje sa ranom večerom i ranim doručkom, kažu stručnjaci i dodaju:
“Smatramo da je razlog u tome što je raniji unos hrane usklađeniji sa cirkadijalnim ritmovima, što omogućava bolje sagorevanje kalorija i regulaciju apetita".
Stručnjaci su koristili više statističkih metoda i uzeli u obzir faktore kao što su godine i san. Ustanovljeno je da su kasniji doručak i češće jedenje povezani sa višim BMI, dok je duže noćno postenje povezano sa nižim BMI.
-Ove povezanosti su posebno izražene kod žena pre menopauze, navode autori.
Tim je sproveo i klaster analizu kako bi grupisao učesnike prema navikama u ishrani, što je omogućilo jasnije uvide i razdvajanje rezultata po polu.
Jedna od grupa odnosila se isključivo na muškarce: oni su prvi obrok uzimali posle 14 časova, postili u proseku 17 sati i češće konzumirali alkohol, pušili, piše Sajans Alert.
-Kod ove podgrupe muškaraca koji preskaču doručak, ova praksa nije imala uticaj na telesnu težinu, kažu naučnici.
Iako istraživanje ne dokazuje direktnu uzročno-posledičnu vezu, ukazuje na značajne povezanosti. Ako preskačete doručak da biste smanjili unos kalorija, možda je bolje da večerate ranije i uvedete doručak, smatraju naučnici.
Postoji više načina praktikovanja fastinga, a ova studija se bavila upravo onim noćnim.
Istraživači pretpostavljaju da su ove navike povezane sa boljom regulacijom insulina i skladištenja masti, ali su potrebna dodatna istraživanja. San takođe može igrati važnu ulogu, jer je dovoljno sna ključno za zdravlje, a ovakvi obrasci ishrane mogu ga podržati.
Buduća istraživanja mogla bi obuhvatiti veći broj učesnika tokom dužeg perioda, kao i klinička ispitivanja sa preciznim uputstvima o vremenu obroka.
-Naše istraživanje je deo nove oblasti poznate kao hronutricija, koja ne proučava samo šta jedemo, već i kada i koliko često jedemo, ističe se.
-Osnovna ideja je da nepravilni obrasci ishrane mogu narušiti cirkadijalni sistem - unutrašnje mehanizme koji regulišu dnevno-noćne cikluse i fiziološke procese, dodaja se.
Istraživanje je objavljeno u časopisu International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
(rt.rs)
Preporučujemo
STRUČNjAK UPOZORAVA: Previše intenzivno vežbanje može povećati salo na stomaku
10. 04. 2026. u 21:00
Ekološka inovacija: Ruski naučnici osmislili način za proizvodnju goriva od vodonika
19. 04. 2026. u 23:45
Ovu naviku svi imamo - ali da li nam stvarno šteti? Evo šta kaže nauka
19. 04. 2026. u 22:45
Naučno istraživanje: Kakva je veza između dojenja i promena na DNK
18. 04. 2026. u 22:45
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
