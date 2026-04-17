Opustite telo i um: Ove joga vežbe možete raditi kod kuće

U SLOBODNO vreme, kada ritam svakodnevice popušta, a obaveze makar nakratko stavljaju u drugi plan, mnogi traže način da odmore telo, ali i um.

Upravo tada joga postaje jednostavno i dostupno rešenje - jer ne zahteva odlazak u fitnes centar, posebnu opremu niti mnogo vremena. Nekoliko slobodnih minuta u toku dana, tišina doma i prostirka dovoljni su da se napravi prvi korak ka boljem osećaju u sopstvenom telu.

Stručnjaci podsećaju da je joga mnogo više od istezanja. Reč je o kombinaciji pokreta, disanja i fokusa, koja pomaže da se smanji napetost, poboljša fleksibilnost i stabilizuje nervni sistem. Upravo ovakav vid rekreacije može pomoći da se izbegne osećaj tromosti i težine.

Evo koje joga položaje možete da izvodite u svom domu bez straha od nelagodnosti i povreda.

Za početnike je najvažnije da krenu bez opterećenja i velikih očekivanja. Vežbanje može trajati od 10 do 20 minuta, uz fokus na pravilno disanje i lagane pokrete.

Planina

Jedan od osnovnih položaja je "planina" - stojeći stav u kojem se telo uspravlja, dlanovi spajaju iznad temena, ramena opuštaju, a disanje usporava. Ova poza deluje jednostavno, ali pomaže u uspostavljanju ravnoteže i svesnosti o držanju tela.

Pas

Sledeći korak može biti "pas koji gleda nadole", položaj u kojem se telo oslanja na dlanove i stopala, formirajući obrnuto latinično slovo V. Ova vežba isteže zadnju ložu, jača ruke i rasterećuje kičmu.

Dete

Za opuštanje donjeg dela leđa preporučuje se "dete" - položaj u kojem se klekne i telo spušta napred, čelo oslanja na pod, a ruke se pružaju ispred ili uz telo. To je jedna od najjednostavnijih, ali i najumirujućih poza.

Mačka-krava

Početnici mogu uključiti i "mačka-krava" pokret, koji se izvodi u položaju na sve četiri, uz naizmenično savijanje i istezanje kičme. Ova vežba poboljšava pokretljivost i smanjuje napetost u leđima, naročito nakon dužeg sedenja.

Opuštanje

Na kraju, preporučuje se kratko opuštanje u ležećem položaju, uz zatvorene oči i mirno disanje. Upravo taj završni deo omogućava telu da "upije" efekte vežbanja.