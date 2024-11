BORBA PROTIV NARKOMANIJE: Ultrazvučnim talasima utiču na mozak i leče zavisnost?

NAUČNICI sa Instituta za neuronauku Rockefeller nedavno su otkrili da bi uticaj ultrazvučnih talasa na mozak mogao da bude presudan u borbi protiv zavisnosti.

Foto Shutterstock

Da bi to uradili, konstruisali su poseban uređaj nalik kacigi od milion dolara koji emituje ove visokofrekventne talase do ključnog dela mozga odgovornog za nagradu, motivaciju i zavisnost. Uradili su testiranje na 41-godišnjem muškarcu, dugogodišnjem zavisniku od heroina. Stavili su mu šlem na glavu 30 minuta i za to vreme je gledao slike kuvanja heroina i kako ga ubrizgava sebi u venu. Nakon toga je rekao da nema potrebu za uzimanjem heroina. Nova metoda je medicinska procedura koju je odobrilo Američko udruženje za hranu i lekove i uključuje umetanje sićušnih elektroda kroz dve male rupe na lobanji u deo mozga koji je povezan sa nagradama.