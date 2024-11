MUČI VAS MASNA JETRA? Problem rešite promenom ishrane, ovih sedam namirnica obavezno uvedite u jelovnik (FOTO)

JETRA je jako bitan organ koji obavlja niz vitalnih funkcija, uključujući detoksikaciju štetnih materija, metabolizam lekova i stvaranje važnih proteina.

Međutim, kada se više od pet do 10 odsto mase jetre sastoji od masti, može doći do ometanja njene funkcije, što može da uzrokuje bolest masne jetre. To je čest zdravstveni problem koji uključuje nakupljanje viška masti u ovom organu.

Iako određeni lekovi mogu da pomognu čišćenje jetre, promena ishrane i stila života su najefikasniji način lečenja ovog stanja. Određena hrana i pića mogu da poboljšaju zdravlje jetre i pomognu u kontroli telesne težine, što je ključno za smanjenje masti u jetri. Istovremeno, zdrav način života, koji uključuje redovnu fizičku aktivnost i održavanje zdrave težine, fundamentalan je za prevenciju bolesti masne jetre.

Dakle, jedite voće i povrće, hranu bogatu vlaknima, nemasnim proteinima (riba, živina, tofu, mahunarke). Izbegavajte hranu i pića sa visokim sadržajem šećera, soli, rafinisanih ugljenih hidrata i zasićenih masti, kao i alkohol.

Ove namirnice bi redovno trebalo da se nađu na trpezi da bi sprečile nakupljanje masnoća u jetri:

Kafa

Redovna konzumacija kafe povezana je sa smanjenim rizikom od razvoja nealkoholne masne bolesti jetre i ublažavanjem napredovanja fibroze jetre ukoliko je ona već dijagnostikovana. Pored toga, kofein smanjuje broj abnormalnih enzima jetre kod osoba sa rizikom od oboljenja jetre, potencijalno pružajući zaštitni efekat.

Zeleno povrće

Zeleno lisnato povrće, kao što je spanać, bogato je esencijalnim hranljivim materijama i jedinjenjima koja mogu da se bore protiv bolesti masne jetre. Istraživanja su pokazala da sprečavaju nakupljanje masti u jetri, zahvaljujući visokom sadržaju nitrata i jedinstvenih polifenola. Ove supstance imaju antioksidativna svojstva koja štite jetru od oštećenja i pomažu njenom ukupnom zdravlju.

Pasulj i soja

Pasulj i soja su namirnice bogate hranljivim materijama koje mogu igrati značajnu ulogu u promovisanju zdrave jetre. Mahunarke, kao što su sočivo, slanutak i grašak, sadrže otporne skrobove koji poboljšavaju zdravlje creva i potencijalno smanjuju nivo glukoze u krvi i triglicerida. Posebno je soja bogat izvor proteina i može zaštititi jetru zahvaljujući visokom sadržaju B-konglicinina, za koji se zna da snižava nivoe triglicerida.

Masna riba

Riba, posebno one masne kao što su losos, sardine i pastrmke, imaju visok sadržaj omega-3 masnih kiselina. Poznato je da ove masne kiseline smanjuju upalu i nivoe masti u jetri, povećavaju zaštitni HDL holesterol i snižavaju nivoe štetnih triglicerida, čime promovišu zdravu jetru.

Ovsena kaša

Ovsena kaša je hrana bogata hranljivim sastojcima i vlaknima povezana sa smanjenim rizikom od bolesti povezanih sa masnom jetrom. Ishrana bogata vlaknima, poput one koju obezbeđuje ovas, može biti korisna za one sa nealkoholnom bolešću masne jetre, jer pomaže u kontroli nivoa šećera u krvi i pomaže u kontroli težine.

Orašasti plodovi

Konzumiranje orašastih plodova je povezano sa smanjenom upalom, insulinskom rezistencijom i oksidativnim stresom - svim faktorima koji mogu uticati na zdravlje jetre. Utvrđeno je da orasi poboljšavaju funkcije jetre, što ih čini korisnim dodatkom ishrani.

Kurkuma

Kurkuma, zahvaljujući svom aktivnom sastojku kurkuminu, može smanjiti oštećenja jetre. Pokazalo se da ovaj svetlo narandžasti koren smanjuje nivoe serumske alanin aminotransferaze (ALT) i aspartat aminotransferaze (AST), enzima koji su obično visoki kod ljudi sa masnom bolešću jetre.

Suncokretove semenke

Semenke suncokreta su odličan izvor vitamina E, antioksidansa koji se često koristi u lečenju nealkoholne bolesti masne jetre. Antioksidativna svojstva vitamina E mogu pomoći u zaštiti jetre od oštećenja, čineći semenke suncokreta korisnim dodatkom u ishrani.