DA OSTANETE POKRETNI I VITALNI: Posle 30. godine obavezno primenjujte ovih sedam ključnih saveta (FOTO)

OD početka četvrte decenije telo počinje da stari, odnosno tada počinje postepeni gubitak mišićne mase.

Istovremeno sa smanjivanjem mišićne mase počinju intenzivnije da se "troše" i zglobovi. Ovaj prirodni proces naročito može da bude problematičan za one koji već imaju krivu kičmu, probleme sa zglobovima ili nekom povredom, jer ubrzava napredovanje deformiteta i dovodi do ozbiljnih problema s kretanjem.

Osim krive kičme i povreda, bržem starenju mišića i zglobova doprinosi i višak kilograma.

Osnovni problem kod slabih odnosno opterećenih ili "istrošenih" zglobova je što oni postaju bolni i manje pokretni, značajno utičući na sposobnost kretanja i funkcionisanja.

Izdvajamo sedam ključnih saveta koje bi, kada navršite tridesetu godinu, trebalo da primenjujete svakodnevno da biste ostali pokretni i vitalni:

Telesna težina

Nošenje prekomerne telesne težine dodatno opterećuje zglobove koji nose težinu, a to su kolena, kukovi i leđa. To može da ubrza "habanje" ovih zglobova, što dovodi do stanja kao što je osteoartritis. Održavanje zdrave težine smanjuje ovaj pritisak, pomaže u sprečavanju oštećenja zglobova i ublažava bolove u već zahvaćenim zglobovima.

Fizička aktivnost

Redovna fizička aktivnost jača mišiće oko zglobova, pružajući bolju podršku i stabilnost. Vežbe niskog intenziteta poput brzog hodanja, vožnje bicikla i plivanja posebno su korisne za zdravlje zglobova, jer poboljšavaju fleksibilnost i smanjuju ukočenost bez izazivanja preteranog stresa za zglobove. Malo veći trud potreban je za vežbe snage. One mogu da pomognu za izgradnju mišićne mase, koja podržava i štiti zglobove.

Pravilno držanje

Održavanje dobrog držanja dok sedimo, stojimo ili dižemo teške predmete od suštinskog je značaja za smanjenje nepotrebnog opterećenja zglobova. Pravilna postavka kičme i zglobova sprečava naprezanje i habanje tokom vremena. Vodite računa kako se krećete i radite jogu da biste poboljšali držanje.

Antizapaljenska hrana

Ishrana bogata namirnicama koje imaju antizapaljenski efekat može da pomogne u smanjenju bolova i upale u zglobovima. Esencijalne hranljive materije za zdravlje zglobova uključuju omega-3 masne kiseline koje se nalaze u masnoj ribi, lanenom semenu i orasima kalcijum i vitamin D, nutrijenti ključni za zdravlje kostiju, dostupni su u mlečnim proizvodima i zelenom lisnatom povrću vitamini C i E, koji se nalaze u voću i povrću, štite zglobove od oksidativnog stresa.

Izbegavanje povreda

Zaštita zglobova od povreda pomaže u sprečavanju stanja kao što su osteoartritis i hronični bol. To se može da se podstakne korišćenjem odgovarajućih, pravilnih tehnika tokom bavljenja sportom ili fizičkim aktivnostima za smanjenje rizika od povreda zglobova, nošenjem odgovarajuće opreme kao što su štitnici za kolena, štitnici za zglobove i obuće za zaštitu zglobova tokom aktivnosti visokog rizika postepenim povećavanjem intenziteta novog režima vežbanja.

Stalna hidriranost

Adekvatna hidratacija neophodna je za održavanje zdravlja hrskavice koja amortizuje zglobove. Hrskavica se sastoji uglavnom od vode, a dobra hidriranost osigurava da ostane elastična i efikasna u apsorbovanju udaraca i smanjenju trenja tokom kretanja.

Upravljanje stresom

Hronični stres može da dovede do napetosti mišića, što dodatno opterećuje zglobove. Tehnike upravljanja stresom kao što su meditacija i vežbe dubokog disanja mogu da pomognu u smanjenju ove napetosti i promovisanju opšteg zdravlja zglobova