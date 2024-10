NEOPHODAN I RENDGENSKI SNIMAK: Upozorenje lekara - Ne može svaka upala pluća da se otkrije stetoskopom

KADA prođu simptomi respiratorne infekcije, i kada lekar posluša pluća na pregledu i istakne da je nalaz uredan, a vi se i dalje osećate malaksalo i umorno moguće je da imate atipičnu upalu pluća.

Foto Shutterstock

Doktor Tatjana Radosavljević, pulmolog, kaže da je u tom slučaju neophodno da se uradi rendgenski snimak pluća:

- Kod lokalizacije infekcije u međućelijskom prostoru pluća u slučaju atipične pneumonije najčešće slušanje pluća ne pokaže nikakve promene ili se nađe samo pooštreno disanje i znaci za bronhitis. Kada se uradi radiološki nalaz, on po pravilu ne odgovara nalazu stetoskopom, već se na rendgenskim snimcima grudnog koša vide nehomogene senke na bazama, najčešće jednostrano i zasenčenja po sredini pluća.

Naša sagovornica objašnjava da su atipične upale pluća najčešće uzrokovane mikoplazmom i hlamidijom - dva mikroorganizma slična bakteriji, ali veličine virusa. Takođe, uzrok moguda budu i neki virusi, paraziti, legionela...

- Kod infekcija uzrokovanih mikoplazmama većina pacijenata se oporavi čak i bez antibiotske terapije, dok hlamidijske infekcije češće zahtevaju antimikrobno lečenje - kaže dr Radosavljević. - Kao i kod velikog broja drugih respiratornih infekcija, adekvatna higijena i prevencija su od ključne važnosti.

Foto Shutterstock

Atipične upale pluća mogu da se razvijaju postupno uz izostanak tipične kliničke slike. Međutim, ponekad započinju temperaturom, malaksalošću, glavoboljom. Od strane respiratornog sistema javljaju se kašalj, bol iza grudne kosti, curenje nosa, upala grla i uva. Kašalj je u početku suv, a zatim produktivan sa mukopurulentnim ili sukrvičavim ispljuvkom.

Antibiotici do 14 dana U TERAPIJI atipičnih upala pluća koriste se antibiotici - tetraciklini, eritromicin, hloramfenikol ili hinoloni u trajanju od 10 do 14 dana. - Antibiotici eritromicin i tetraciklin su delotvorni, ali je reakcija na lečenje sporija kod pneumonije uzrokovane hlamidijom nego one uzrokovane mikoplazmom. Ako se lečenje prekine prerano, simptomi pokazuju tendenciju ponovnog javljanja - ističe dr Tatjana Radosavljević.

- Mikoplazma pneumonije je najčešći uzrok pneumonije starosnom dobu od pet do 35 godina, ali je redak uzrok kod ostalih - priča dr Radosavljević. - Epidemije se pojavljuju naročito u zatvorenim sredinama kao što su studentski domovi, kasarne ili porodice. Epidemije imaju tendenciju polaganog širenja, jer inkubacijsko razdoblje traje od 10 do 14 dana. Kod 10 do 20 odsto zaraženih dobije osip. Ponekad se razvije anemija, bolovi u zglobovima ili neurološki problemi. Simptomi često potraju nedelju do dve nakon čega sledi lagano poboljšanje. Neki se ljudi osećaju slabima i umornima i nakon nekoliko nedelja. Iako mikoplazmalna pneumonija može da bude teška, obično je blaga i većina ljudi se oporavi.

Da bi se postavila dijagnoza atipične upale pluća, osim rendgenskog snimka neophodna je i analiza krvi na antitela protiv sumnjivih organizama.