ZAŠTITNI PREPARATI NISU ČAROBNI: Čak ako i koristimo one sa faktorom 50 to ne znači da mi možemo beskonačno da se sunčamo

Foto Shutterstock

Dr Karabahčiev upozorava da su trenutne visoke temperature svojevrsna nepogoda i da su zbog visokog UV indeksa neophodni opreznost, manje izlaganje suncu u dužem periodu, i korišćenje preparata sa zaštitnim faktorom.

- Opekotine od sunca mogu da nastanu nakon par sati od izlaganja suncu, a vrhunac dostignu tek 12 do 24 sata nakon izglaganja suncu. Ukoliko nema plikova, onda je zahvaćen samo površinski sloj kože i reč je opekotinama koje mogu da se saniraju hladnim oblogama ili kiselim mlekom. Ukoliko se jave plikovi to znači da su zahvaćeni duboki slojevi kože, što zahteva medikamentoznu terapiju. Ako su zahvaćeni još dublji slojevi kože i ako je to praćeno glavoboljom, drhtavicom, mučninom, povraćanjem, u tim slučajevima je potrebno i bolničko lečenje- - kaže Dr Karabahčiev.

On upozorava da zaštitni preparati nekada mogu da daju lažnu sigurnost, i da ako koristimo preparate sa faktorom 50 to ne znači da mi možemo beskonačno da budemo na suncu.

- Najbolje je izlagati se suncu u ranim jutarnjim časovima i kasnim popodnevnim satima. Sredinom dana najbolje je biti u hladu. Američka agencija za lekove i hranu smatra da je minimalni zaštitni faktor 15, a evropsko udruženje i američko udruženje za dermatologiju smatra da je potreban faktor 30. Faktor produžava potrebno vreme da koža pocrveni. Ako neko pocrveni za minut, sa faktorom 30 će pocrveneti za 30 minuta - kaže Dr Karabahčiev.