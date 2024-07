UPOZORENJE HIRURGA: Nikako ne radite ove stvari vašim očima

JEDNA uobičajena navika koju mnogi praktikuju može da oslabi vid. Hirurg Mark Vilkins upozorava na često trljanje očiju i tvrdi da bi to moglo oštetiti oči i imati ozbiljne posledice.

Svi smo krivi što povremeno trljamo oči, a sve dok su vam ruke čiste, što nije često, nećete naići na probleme. Međutim, ako vam to pređe u naviku, to bi moglo da dovede do rizika od infekcije ili čak dugotrajnog oštećenja vida, objasnio je on.

On je takođe pojasnio i zašto ljudi imaju ovu naviku. Mnogi će osetiti potrebu da trljaju oči ako pate od sezonskih alergija.

Stanja kao što je bolest suvog oka takođe može izazvati svrab očiju. Može biti i da ljudi imaju blefaritis, neispravan rad masnih žlezda u očnim kapcima koji prouzrokuje upalu kapaka i osušenu masnoću koja pada u oko i iritira ga.

