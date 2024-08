ZDRAVLJE U ČAŠI: Napravite lekoviti sok od bundeve

SIGURNO smo da retko ko konzumira svež sok od bundeve, namirnice koja istovremeno ima karakteristike i voća i povrća.

Foto Shutterstock

Šteta, jer prednosti narandžastog napitka su brojne – hranjiv je, bogat vitaminima (pogotovo A, B, C i E), mineralima (prednjače kalijum, cink, fosfor, kalcijum), omega 3 masnim kiselinama i vlaknima. Pritom, kalorija gotovo i da nema, odnosno u 100 g bundevinog ploda nalazi se samo 26. Sok bundeve je veoma zdrav i zbog toga što sadrži snažne antioksidante koji smanjuju mogućnost razvoja moždanog udara i srčanih bolesti, a fitosterol i pektin, koji su takođe sastojci ovog napitka, umanjuju rizik od dobijanja visokog krvnog pritiska.

No, nije to sve! Ovaj, slobodno možemo reći, čudotvorni napitak umiruje želudac i probleme sa stomakom, od usporenog rada creva do zatvora, a trudnicama olakšava jutarnje mučnine. Kamen u bubregu i poteškoće sa urinarnim traktom takođe će brže proći uz sok od bundeve, jer je odličan diuretik i „čistač“ od toksina. Smanjuje uvećanu prostatu, kao i nivo glukoze u krvi, holesterol i trigliceride. Čisti jetru, ublažava alergije, gljivične i bakterijske infekcije, pa i viruse.

Foto Pixabay free images

Problemi sa depresijom biće kao rukom odneseni uz samo 100 ml ovog soka dnevno. Bogat aminokiselinama, potpomaže lučenju serotonina, znanog nam i kao „hormon sreće“. Dobar je i za vid, jačanje kostiju i zuba, kao i imunog sistema. Uz to, osigurava i miran san, a zaslađen medom spušta telesnu temperaturu.

Pred kraj ćemo vam otkriti da, verovali ili ne, bundevin sok može učiniti čuda i za lepotu - hidrira i podmlađuje kožu, umanjuje bore, čini je sjajnijom i zdravijom. Ukoliko ga koristite za spoljnu upotrebu, ubrzaće zarastanje rana i hladiti mesta na koži nakon opekorine ili ujeda insekta.

Foto Shutterstock

Ostaje samo još da vam kažemo kako da ga napravite. Presecite bundevu na četiri dela, pa joj oljuštite koru i odstranite semenke (možete ih ispeći u rerni i pojesti). Zatim je isecite na što manje komade, koje ćete potom ubaciti u sokovnik ili blender. I – sav posao je završen. Trudite se da napravite onoliko soka koliko ćete tog dana popiti, jer bi trebalo da se konzumira sveže ceđen. Optimalan, preporučeni dnevni unos je 100 ml koje bi najbolje bilo popiti ujutro i tako 30 dana zaredom.

Nakon pauze od 10 dana možete ponoviti „kuru“, a u napitak, u manjoj meri, dodati i voće ili povrće po želji. Uzdravlje!