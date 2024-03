CRVENO SVETLO MOŽE DA UTIČE NA NIVO ŠEĆERA U KRVI: Istraživanje pokazalo različit uticaj zraka na ljudsko telo

CRVENO svetlo, prema rezultatima studije istraživača sa City University London, može da smanji nivo glukoze u krvi.

Naučnici su otkrili da 670 nanometara crvene svetlosti stimuliše proizvodnju energije unutar mitohondrija, što dovodi do povećane potrošnje glukoze. Konkretno, prema nalazima objavljenim u Journal of Biophotonics, crvena svetlost dovela je do smanjenja nivoa glukoze u krvi za 27,7 odsto nakon unosa, a smanjila je i maksimalni skok glukoze za 7,5 procenata.

Dok je studija sprovedena na zdravim osobama neinvazivna, nefarmakološka tehnika ima potencijal da utiče na kontrolu dijabetesa nakon obroka, jer može da smanji štetne fluktuacije glukoze u krvi u telu koje doprinose starenju. Studija takođe naglašava značajne dugoročne posledice po ljudsko zdravlje, uključujući potencijalnu disregulaciju šećera u krvi uzrokovanu dugotrajnim izlaganjem plavoj svetlosti. Imajući u vidu specifičnost LED osvetljenja i činjenicu da LED diode emituju prema plavom kraju spektra sa vrlo malo crvene, autori ukazuju da bi ovo moglo da bude potencijalni problem javnog zdravlja.

Prethodna istraživanja su utvrdila da svetlost duge talasne dužine između približno 650-900 nm (od vidljivog do skoro infracrvenog opsega) može da poveća mitohondrijalnu proizvodnju ATP koji smanjuje glukozu u krvi i takođe poboljšava zdravlje, i tako produžava životni vek životinja.