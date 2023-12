GLAVOBOLJA I ZBOG HORMONA: Savet stručnjaka ženama - prepoznajte kada je migrena zbog promena u telu

U BROJNE tegobe koje se vezuju za reproduktivno zdravlje žena svrstavaju se i jake glavobolje koje se javljaju tokom menstrualnog ciklusa.

Foto Shutterstock

Od ovih migrena pati čak četvrtina žena starosti od 30 do 40 godina. Za lečenje se obično propisuje kontraceptivne pilule ili standardni lekovi protiv migrene. U intervjuu za "Novosti" dr Branislav Ralić, načelnik odaljenja neurologije Kliničko-bolničkog centra Zvezdara kaže da terapijski uspeh dosta zavisi od predvidivosti i regularnosti menstrualnog ciklusa:

- Žene sa neredovnim menstrualnim ciklusom nisu dobri kandidati za hormonsku terapiju, mada većina uglavnom ima dobru prognozu, i glavobolje uobičajno odreaguju dobro na lekove prve linije. Kod pacijentkinja koje ne reaguju adekvatno na lekove za migrenu prve linije tu su i lekovi poput CGRP antagonista.

* Zašto kod nekih žena dolazi do ovih hormon zavisnih glavobolja?

- Pod terminom hormon zavisne glavobolje podrazumevaju se glavobolje koje nastaju ili su pod direktnim uticajem ženskih polnih hormona, pre svega estrogena. Prema međunarodnoj klasifikaciji glavobolja ovaj tip glavobolje se svrstava u grupu glavobolja migrenoznog tipa i to u podvrstu migrena vezanih za menstrualni ciklus, a mogu biti sa aurom ili bez nje.

* Osim što su hormon zavisne, po čemu su još karakteristične ove glavobolje?

- U okviru ove grupe hormon zavisnih glavobolja ralikujemo čisto menstrualne migrene i migrene vezane za menstrualni ciklus. Iako naizgled u potpunosti dva ista pojma, postoje izvesne razlike između ove dve kategorije. Čisto menstrualne migrene su javljaju samo tokom menstruacije i traju dan do dva. Njihova učestalost je između sedam i 14 odsto, dok su migrene vezane za menstrualni ciklus nešto češće: u 20 do 25 odsto slučajeva javljaju se tokom same menstruacije, ali glavobolja može biti prisutna i u ostalim danima menstrualnog ciklusa.

Privatna arhiva dr Branislav Ralić

* Koji je mehanizam ovih migrena?

- Objašenjenje povezanosti hormona sa nastankom glavobolja je u tome što u određenoj fazi menstrualnog ciklusa kada dođe do naglog pada estrogena dolazi takođe i do smanjene produkcije serotonina u mozgu. Ovaj pad serotonina dalje utiče na skok produkcije CGRP peptida i supstance P, dve supstance koje dokazano ostvaruju svoj uticaj u procesu nastanka migrene. One dalje dovode do širenja krvnih sudova kao i povećanja osetljivosti trigeminalnog nerva, što sve utiče na pojačanu nadražljivost nervnih završetaka, samu percepciju bolnih nadražaja kao i pojave bola u glavi.

* Kada žena da posumnja da ima ovu vrstu glavobolje?

- Simptomi hormon zavisnih glavobolja se generalno ne razlikuju od simptoma migrena koje nisu vezane za menstrualni ciklus. Karakteriše ih osećaj pulsiranja u glavi, trajanja su jedan ili nekoliko dana, često zahvataju samo polovinu glave, praćene su mučninom i povraćanjem i narušavaju svakodnevno funkcionisanje. Nije neuobičajeno da se javlja i preosetljivost na svetlost i zvukove i osobi sa migrenom prija da bude u zamračenoj i tihoj prostoriji u fazi glavobolje. Ono što ih razlikuje od običnih migrena je upravo to što su direktno pokrenute promenama (padom) nivoa estrogena, dok obične migrene mogu biti provocirane drugim faktorima kao što su stres, neredovni obroci, nespavanje, preterani unos kofeina i drugi faktori.

Perimenopauza * Da li hormon zavisne glavobolje prestaju sa prestankom menstruacije? - Hromonski zavisne glavobolje se mogu javiti i u periodu perimenopauze kada dolazi do fizioloških promena u nivoima estrogena. Učestalost migrena kod žena je usko povezana i sa hormonskim statusom i menja se zavisno od perioda života žene. Dakle, glavobolje mogu da se jave usled prve menstruacije, trudnoće, menopauze...

* Da li se ove glavobolje javljaju za vreme svakog cikulsa?

- Ove glavobolje se kod pacijentkinja najčešće javljaju nekoliko dana pre i do tri dana nakon same menstruacije. Njihovo trajanje je varijabilno i zavisi od osobe do osobe, a najčešće traju jedan dan do nekoliko dana.

* Postoji li prevencija hormon zavisnih glavobolja?

- Svakako treba spomenuti i vođenja računa o zdravom načinu života poput adekvantne fizičke aktivnosti, dovoljno sna, redovnih obroka i izbegavanja faktora koji mogu da provociraju migrenu. Takođe, pacijentkinje koje imaju učestale i jake glavobolje bi trebalo da vode "dnevnik glavobolja" u kojem bi se beležilo trajanje svake glavobolje, lokalizacija, prateći simptomi, pokretači glavobolje (nespavanje, alkohol, promene vremena), kao i dan menstrualnog ciklusa u kojem se javljaju. Sve ovo može da pruži lekaru korisne informacije šta izaziva migrenu i kako se učestalost hormonskih migrena može smanjiti ili sprečiti njihov nastanak.