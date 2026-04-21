Opšta histerija Hrvata: Udarili na Mandića zbog sećanja na Jasenovac

NAJAVA predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića da će danas biti obeležen Dan sećanja na žrtve genocida u logorima Jasenovac, Mauthauzen i Dahau, nakon što je u junu 2024. vladajuća većina usvojila rezoluciju o Jasenovcu, što je tada izazvalo napetosti u odnosima sa zvaničnim Zagrebom, koji je uzvratio blokiranjem zatvaranja poglavlja sa EU, izazvala je bes kod Hrvata.

Ne samo u "lijepoj njihovoj", već i u državi podno Lovćena.

Prvi je "kliknuo" poslanik u crnogorskom parlamentu i lider Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović, koji je kazao da je osuda ustaškog režima NDH, koji je proizveo Jasenovac, nužna i moralno obavezujuća, ali da, kako je naveo, najmanje prava da govore o Jasenovcu imaju oni koji su se politički i ideološki identifikovali s četničkim nasleđem i negiranjem genocida u Srebrenici.

On je kazao da obeležavanje stradanja u Jasenovcu sprovode promoteri Vučićeve politike unutar Crne Gore, posebno apostrofirajući Mandića uz tvrdnju da takvi politički krugovi ne deluju u interesu pijeteta prema žrtvama, nego koriste temu za produbljivanje političkih podela i zaoštravanje odnosa između Crne Gore i Hrvatske, posebno u trenutku kada Crna Gora nastoji da dovrši proces pristupanja EU.

- To je politika koja ne gradi mostove nego kopa rovove.

Usledila je i reakcija šefa diplomatije Hrvatske Gorana Grlića Radmana, koji je do sada Crnoj Gori nekoliko puta "zavrtao ruku", oko navodnih ratnih zločina u prihvatnom centru Morinj i plaćanju čak 17 miliona evra odštete Hrvatima koji su tu boravili tokom rata 1991. godine, dok o svirepo umorenim rezervistima JNA iz Crne Gore u logoru u ratnoj luci Lora, nije uputio ni reč crnogorskoj strani.

Vučurović: Vređaju žrtve, hoće da nas ponize LEPO bi bilo da se Grlić Radman priključi sećanju na genocid ili da prosto ućuti, kazao je poslanik Mandićeve Nove srpske demokratije Jovan Vučurović.

- Postoje precizni termini i opisi za ove političare iz Hrvatske, a i za neke u Crnoj Gori, koji se protive obeležavanju genocida u Jasenovcu, Mauthauzenu i Dahauu, ali hajde da izbegnemo i pokušamo na taj način da doprinesemo uspostavljanju normalnijih odnosa. Mada je jasno da se u kontinuitetu, iz te zemlje, vrši pritisak na Crnu Goru i ispostavljaju neki zahtevi kojima samo žele da nas ponize, pa je i ovo jedan od priloga tome. Dakle, hrvatski nacisti, ustaše, su bili najmonstruozniji zlikovci u takvom paklu kakav je bio Drugi svetski rat. I bilo bi lepo da se Grlić Radman ili priključi obeležavanju i sećanju na ovaj genocid ili makar ne daje bilo kakve izjave u ovim danima i prosto - ućuti, jer svojim stavovima svesno vređa i žrtve i što je najstrašnije - pokušava da minimizira genocid.

- Ti politički krugovi čine medveđu uslugu procrnogorskim i proevropskim snagama i taj čin ne doprinosi jačanju dobrosusedskih odnosa. Oni imaju najmanje prava da govore o Jasenovcu, jer se identifikuju s četničkim nasleđem i negiraju genocid u Srebrenici. Crna Gora mora da dokaže da je istinski za članstvo u EU, ali i da se suoči s mračnom prošlošću devedesetih tokom koje su njeni državljani napadali i razarali Dubrovnik, ali i pljačkali, ubijali i odvodili civile u logor Morinj - kazao je Grlić Radman.

Oglasio se i šef hrvatskog Sabora Gordan Jandroković tvrdnjom da iza toga, kako navodi, "stoje elementi velikosrpske politike":

- To što Crna Gora radi sasvim sigurno joj nije u interesu, dok je način na koji je došlo do te odluke posebno iritantan za Hrvatsku.

Inače, specijalni program biće izveden u velikoj dvorani Muzičkog centra u Podgorici, a učestvovaće dirigent i kompozitor Aleksandar Sedlar u saradnji sa Simfonijskim orkestrom, ženskim horom i solistima. Podsetimo, Hrvatska je odmah nakon usvajanja Rezolucije u Jasenovcu proglasila nepoželjnima Mandića, lidera DNP Milana Kneževića i potpredsednika Vlade Crne Gore i lidera Demokrata Aleksu Bečića...