BRAĆA PRVA DOPLIVALA DO ČASNOG KRSTA: U Herceg Novom uz plivanja i osvećenje mora (FOTO)

VIŠE od stotinu učesnika plivalo je na Škveru za časnim krstom, a prvi su doplivali braća Vasilije i Viktor Andrić. Bogojavljensko tradicionalno osvećenje mora i plivanje organizovali su Mitropolija crnogorsko primorska i Srpska pravoslavna crkvena opština Topaljsko-hercegnovska. Litija do Škvera krenula je iz Starog grada, od crkve Svetog Arhanđela Mihaila.

Foto: RTHN

– Ovo je mnogo lep osećaj, pogotovo što smo brat i ja u isto vreme doplivali. Divan početak godine, kazala subraća Vasilije i Viktor.

Foto: RTHN

Najmlađi učesnik tradicionalnog bogojavljenskog plivanja bio je Dušan Kasalica, a njegov otac Slobodan istakao je da tradicionalno učestvuju u plivanju.

- Moj sin Damjan je pre tri godine bio najmlađi učesnik. Nije bilo hladno, kazao je Slobodan.

Temperatura mora u Herceg Novom je danas 15 stepeni, a vazduha tek stepen više.

Najstariji učesnik Budislav Stanojlović objasnio je da je posebno osećanje plivati za časni krst, i nije važno kakvi su vremenski uslovi, sve možemo da izdržimo, kazao je Stanojlović.

Foto: RTHN

Arhijerejski namjesnik Obren Jovanović poželeo je svima srećan i blagosloven praznik, da Bog da da bude zdravlja, napretka, blagoslova.

Mirno more našim mornarima, da ozdrave ribe koje su obolele i da čuvamo naše more, koje nam je Bog dao, jer na taj način poštujemo i Boga, kazao je Jovanović. Plivanju za Časni krst prethodila je liturgija u hramu Svetog arhangela Mihaila na Belavisti i litija do Škvera.